Vietnam - UE : vers l’élévation du niveau de coopération

Le vice-président de la Commission européenne (CE) et haut représentant de l'Union européenne (UE) pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, Josep Borrell Fontelles, s'est dit convaincu que sa visite au Vietnam marquerait le début du processus d'élévation du niveau des relations entre les deux parties.

Informant, ce mercredi 31 juillet à Hanoï, la presse des résultats de son voyage au Vietnam et des orientations pour les futures relations bilatérales, Josep Borrell Fontelles a souligné que le Vietnam avait le plus grand nombre d'accords avec l'UE au sein de l’ASEAN. Cependant, la coopération bilatérale actuelle ne correspond pas encore à la profondeur des relations bilatérales, a-t-il indiqué.

Répondant aux questions de la presse concernant le processus de ratification de l'Accord de protection des investissements Vietnam - UE (EVIPA), il a assuré que ce traité, qui incluait le contenu de la protection des investissements et la résolution des différends en matière d'investissement, nécessitait la ratification du Parlement européen et des États membres pour son entrée en vigueur.

Actuellement, 18 des 27 États membres de l’UE ont ratifié l’EVIPA. Neuf n’ayant pas encore ratifié sont l'Irlande, l'Autriche, la Pologne, la Belgique, l'Allemagne, la France, Chypre, les Pays-Bas et la Slovénie. Ces pays sont exhortés à accélérer le processus de ratification pour leurs investissements, a annoncé Josep Borrell Fontelles.

À propose du "carton jaune”, il a souligné que pour parvenir à la levée de celui-ci imposé par la CE sur les produits aquatiques en provenance du Vietnam, les deux parties devraient déployer des efforts pour garantir des ressources halieutiques durables et des communautés de pêcheurs prospères et durables.

L'UE a mené des discussions efficaces et travaillé avec le ministère vietnamien de l'Agriculture et du Développement rural du Vietnam sur des mesures telles que l'installation de dispositifs de surveillance pour les navires de pêche et la garantie de la mise en œuvre efficace de ces mesures dans les localités concernées, a-t-il ajouté.

Il a espéré recevoir des rapports des agences vietnamiennes compétentes cet automne. Sur la base des résultats de ces rapports, la CE organisera une équipe d'inspection au Vietnam pour évaluer la situation de la pêche illégale, non déclarée et non réglementée et déterminer si le "carton jaune" peut être levé ou non.

