France : le prix Goncourt attribué à Laurent Mauvignier pour La maison vide

Laurent Mauvignier a obtenu mardi 4 novembre le prix Goncourt pour La maison vide , aux éditions de Minuit, une vaste fresque familiale de 750 pages présentée comme un roman "fondamental" par le jury du plus prestigieux prix littéraire français.

"Je ressens de la joie", c'est "une récompense énorme parce que c'est un livre qui vient de l'enfance et de plusieurs générations", a réagi l'auteur de 58 ans à son arrivée chez Drouant, célèbre restaurant proche de l'Opéra à Paris, où l'attendaient les 10 jurés de l'Académie Goncourt.

Sacré dès le premier tour avec six voix, Laurent Mauvignier a devancé la Belge Caroline Lamarche, qui en a obtenu quatre pour Le bel obscur (Seuil), et distancé les deux autres romanciers en lice dans la sélection finale, Emmanuel Carrère avec Kolkhoze (P.O.L) et Nathacha Appanah avec La nuit au cœur (Gallimard).

Le Goncourt est le premier grand prix littéraire d'automne décerné à Laurent Mauvignier, qui a déjà publié une vingtaine de livres, la plupart aux éditions de Minuit.

"On est dans le salut à un auteur qui a une oeuvre déjà très importante derrière lui et qui, cette année, nous a livré non pas une somme, mais un roman quand même fondamental", a commenté devant la presse Philippe Claudel, le président de l'Académie Goncourt. Il arborait comme les autres membres du jury un badge de soutien à l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, emprisonné en Algérie.

En 2024, le prix avait été attribué à Houris (Gallimard), du Franco-Algérien Kamel Daoud.

