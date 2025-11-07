L'ancien ministre égyptien Khaled el-Enany élu directeur général de l'UNESCO

L'ancien ministre égyptien du Tourisme et des Antiquités, Khaled el-Enany, a été élu directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), a annoncé le 6 novembre la Conférence générale de l'UNESCO à Samarcande, en Ouzbékistan.

Ouverte le 30 octobre et se poursuivant jusqu'au 13 novembre, la 43e session de l'UNESCO se concentre sur la définition des priorités futures de l'organisation. Dans le cadre de son ordre du jour, la séance plénière, qui s'est tenue le 6 novembre, a examiné la nomination de Khaled el-Enany au poste de nouveau directeur général et a confirmé son élection par vote.

Après son élection, Khaled el-Enany a présenté sa vision d'un nouveau chapitre dans l'histoire de l'UNESCO, appelant à des efforts pour promouvoir la paix, renforcer l'unité et inspirer l'espoir à tous les peuples.

Né en 1971, Khaled el-Enany a commencé sa carrière comme guide touristique et est aujourd'hui professeur d'égyptologie à l'université Helwan en Égypte, où il enseigne depuis plus de trois décennies. Il est la première personne originaire d'un pays arabe et le deuxième Africain à diriger l'UNESCO depuis sa création il y a 80 ans.

