Le festival Thatluang débute au Laos

Le festival Thatluang 2025, considéré comme le plus important festival culturel et religieux du Laos, a débuté dans la capitale Vientiane.

La cérémonie d'ouverture, le 1er novembre, s'est déroulée en présence du vice-Premier ministre lao, Kikeo Khaykhamphithoun, de l'ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyên Minh Tâm, ainsi que de nombreux ambassadeurs, chargés d'affaires et représentants de missions diplomatiques et d'organisations internationales au Laos.

Dans son discours, le vice-Premier ministre Khaykhamphithoun a déclaré que le festival Thatluang est une tradition ancestrale et précieuse qui témoigne du respect porté au Bouddha et de l'unité du peuple lao. Il contribue également à renforcer les liens communautaires et à inspirer la fierté nationale.

Il a ajouté que le festival est l'occasion de promouvoir l'image d'un Laos paisible et hospitalier, riche d'un patrimoine culturel exceptionnel, auprès des partenaires internationaux, tout en attirant des touristes nationaux et étrangers à Vientiane et dans d'autres destinations du pays.

La cérémonie a marqué le début de cinq jours d'activités culturelles et religieuses, comprenant des rituels bouddhistes solennels, des processions, des offrandes et diverses manifestations communautaires mettant en valeur l'identité lao.

Chaque soir, des spectacles culturels sont organisés pour honorer les valeurs traditionnelles et souligner l'hospitalité légendaire de Vientiane.

Dans le cadre du festival, des expositions retracent l'histoire et le développement de Vientiane. Des projections de films, des démonstrations d'arts martiaux et des compétitions sportives traditionnelles sont également proposées dans le cadre des Jeux nationaux lao.

Une foire commerciale se tient aux alentours de Thatluang et au Centre international des expositions et des congrès du Laos. De nombreux stands présentent des produits touristiques, de l'artisanat, des articles "Une commun, un produit" (OCOP), des biens de consommation locaux et des produits provenant de pays membres de l'ASEAN et de Chine.

L'espace restauration propose une variété de plats traditionnels lao, contribuant à l'atmosphère festive imprégnée d'identité nationale.

Le festival Thatluang 2025 se déroulera jusqu'au 5 novembre.

