Vietnam - Tanzanie : explorer les opportunités de coopération

Photo : ambassade du Vietnam en Tanzanie/CVN

Vu Thanh Huyên a rencontré la commissaire régionale, Batilda Salha Burian, afin d'explorer les opportunités de coopération entre les localités vietnamiennes et tanzaniennes. Ces discussions ont eu lieu à l'approche du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Tanzanie (1965-2025).

Batilda Salha Burian a salué l'amitié de longue date entre les deux pays. Elle a exprimé le vif intérêt de Tanga pour le renforcement des liens avec le Vietnam et a salué les initiatives de coopération vietnamiennes.

L'agriculture demeure le pilier économique de Tanga, employant environ 70% de la main-d'œuvre locale, a-t-elle déclaré, soulignant l'importance accordée par la Tanzanie au développement de la pêche, de la culture d'algues et de l'élevage de crabes, domaines dans lesquels la province souhaite s'inspirer de l'expérience vietnamienne. Par ailleurs, l'aquaculture et le développement de l'élevage sont encouragés.

Tanga est actuellement la seule province tanzanienne à compter trois grandes cimenteries qui importent du clinker principalement du Vietnam, ce qui illustre l'existence de liens économiques bilatéraux.

Dans le domaine technologique, Tanga est également l'une des rares provinces tanzaniennes à bénéficier d'une connexion transfrontalière par fibre optique avec le Kenya et à constituer un pôle dynamique de startups TIC pour les jeunes. Cependant, la province ne dispose pas encore de chaîne de télévision régionale et espère s'inspirer de l'expérience vietnamienne en matière de médias locaux et de transformation numérique, a déclaré la commissaire régionale.

Pour sa part, l'ambassadrice Vu Thanh Huyên s'est dite confiante quant au potentiel de coopération entre Tanga et des localités vietnamiennes telles que Lâm Dông, soulignant leurs similitudes en termes de climat, d'écologie et d'engagement en faveur du développement agricole durable.

Photo : VNA/CVN

L'ambassadrice a également souligné l'expertise vietnamienne en matière de production de riz et de café Robusta et s'est montrée intéressée par les haricots de Tanzanie et la qualité du café Arabica.

Elle a également souligné le rôle de la transformation numérique et du gouvernement électronique, affirmant que le Vietnam est prêt à partager son expérience dans ce domaine.

Au cours de sa visite, la diplomate vietnamienne a également rencontré le commissaire du district de Tanga, Dadi Kolimba, et visité une usine de gypse et une usine de transformation du sisal. Tanga représente 70 % des exportations de sisal de Tanzanie, ce qui en fait un contributeur essentiel aux moyens de subsistance ruraux et au développement durable.

La délégation a visité la mangrove d'Isit et rencontré des femmes entrepreneures travaillant dans l'économie marine et le développement vert, explorant les modèles économiques locaux et les produits locaux.

Vu Thanh Huyên et Batilda Salha Burian, accompagnées des dirigeants de l'opérateur de télécommunications Halotel, ont visité la Maison de l'Orphelinat de la Bonne Volonté et de l'Humanité.

Le 25 juillet, l'ambassadrice s'est rendue dans le district de Lushoto, où elle a rencontré le commissaire Zephania Stephen Sumaye et participé à un atelier sur le développement de la filière thé. Cet événement visait à mettre en relation les producteurs de Lushoto avec les entreprises vietnamiennes et à promouvoir une collaboration agricole durable.

VNA/CVN