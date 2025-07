Conférence mondiale des présidents de parlement

Le Vietnam affirme sa foi dans le dialogue, la solidarité et la paix

La 6 e Conférence mondiale des présidents de parlement se tiendra du 29 au 31 juillet 2025 au siège des Nations unies à Genève, en Suisse ayant pour thème "Le monde dans la tourmente : coopération parlementaire et multilatéralisme en faveur de la paix, de la justice et de la prospérité pour tous".

La participation du président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, à cette conférence confirme une fois de plus que le Vietnam croit au rôle du corps législatif dans le système politique ainsi qu'à la supervision des représentants du peuple, des personnes qui représentent la diversité de religion, de sexe, d'ethnie, d'âge et de point de vue, a affirmé l'ambassadeur de Suisse au Vietnam, Thomas Gass, lors d’une interview accordée à la presse concernant l'événement. Il souligne que cette participation démontre également la confiance du Vietnam dans le dialogue, la solidarité et la paix.

Un élan nouveau dans les relations Vietnam – Suisse

Toujours selon l’ambassadeur suisse, cette visite intervient dans un contexte de développement positif des relations bilatérales au cours du premier semestre 2025.

En janvier à Davos, lors d'une rencontre, le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et la présidente suisse Karin Keller-Sutter ont convenu d’accélérer les négociations de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et la Suisse, ainsi qu’avec l’Association européenne de libre-échange (AELE). En mai 2025, les deux pays ont célébré les 35 ans de coopération au développement, lancé un nouveau programme d’assistance de 50 millions de dollars pour la période 2025 - 2028. La coopération s’est également intensifiée dans les domaines de la finance numérique (avec un projet pilote en partenariat avec la Banque d’État du Vietnam), et de la résilience climatique, avec l’achèvement d’un projet de lutte contre les inondations dans le delta du Mékong, soutenu par la Suisse et la Banque mondiale.

Par ailleurs, le Forum économique Vietnam - Suisse et l’ambassade du Vietnam en Suisse ont organisé de nombreux événements afin de promouvoir la coopération dans les domaines de l’agriculture intelligente, du tourisme, de l’énergie propre, des technologies financières (FinTech) et de l’innovation. Sur le plan culturel, artistes et films suisses ont été mis à l’honneur lors de la Journée internationale de la Francophonie (20 mars) au Vietnam, illustrant l’intérêt partagé pour les échanges culturels.

Renforcement de la coopération parlementaire et des échanges humains

Les relations parlementaires bilatérales ont connu un essor remarquable ces dernières années. En juin 2023, la présidente du Conseil national suisse - équivalente au poste de présidente du parlement - s’est rendue à Hanoï avec deux vice-présidents afin de relancer le dialogue parlementaire de haut niveau et de renforcer la coopération juridique et commerciale.

En mars 2024, une délégation de députés vietnamiens a rencontré des parlementaires suisses à Genève et a échangé avec la communauté vietnamienne en Suisse. Plus récemment, en janvier 2025, deux parlementaires suisses ont pris part à la Conférence parlementaire sur la coopération francophone en matière d'agriculture durable, de sécurité alimentaire et de riposte aux changements climatiques.

L’ambassadeur Thomas Gass s'est dit convaincu que les dirigeants parlementaires des deux pays poursuivraient les visites bilatérales de haut niveau, notamment une visite officielle en Suisse du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân.

En évoquant les perspectives des relations bilatérales, l’ambassadeur a annoncé la tenue du 17e cycle de négociations commerciales entre les deux pays, prévu pour début septembre 2025.

Toutes les parties, à tous les niveaux, s’accordent à dire que la conclusion d’un accord de libre-échange avec le Vietnam est une priorité absolue. En novembre, un forum économique Vietnam - Suisse se tiendra à Dà Nang. Et l’année prochaine sera une année charnière pour les deux pays, avec la célébration du 55e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques, a-t-il dit.

À cette occasion, plusieurs événements marquants sont prévus, notamment un festival de musique bilatéral, soulignant la profondeur des liens culturels et diplomatiques entre la Suisse et le Vietnam, a-t-il conclu.

