Vietnam et Tanzanie renforcent leurs relations politiques

Le 28 avril après-midi, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son, s'est entretenu avec Mahmoud Thabit Kombo, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération est-africaine de Tanzanie, à l'occasion de sa visite officielle au Vietnam et de sa participation à la cérémonie du 50 e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale.

Photo : An Dang/VNA/CVN

Le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a salué la visite du ministre Mahmoud Thabit Kombo à l'occasion du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam - Tanzanie et du 50e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale du Vietnam, et a remercié le ministre pour sa participation, symbolisant la solidarité et le soutien précieux du peuple tanzanien.

Le ministre Mahmoud Thabit Kombo s'est réjoui de sa première visite au Vietnam en cette période historique, et a félicité le Vietnam pour ses réalisations remarquables depuis la Réunification nationale.

Les deux parties ont exprimé leur satisfaction face aux progrès récents de la coopération bilatérale, notamment la réussite du projet Halotel du groupe Viettel en Tanzanie, ainsi que l'augmentation des importations vietnamiennes de noix de cajou de Tanzanie, atteignant plus de 240 millions de dollars au premier trimestre 2025.

Le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a proposé d'intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux. Il a encouragé la Tanzanie à ouvrir une ambassade au Vietnam pour renforcer les bases de confiance politique.

Sur le plan économique, il a proposé de diversifier les produits échangés, de finaliser rapidement les accords de promotion et de protection des investissements et de non-double taxation, et de créer des conditions favorables aux entreprises vietnamiennes investissant en Tanzanie.

Le ministre Mahmoud Thabit Kombo a exprimé le souhait d'élargir la coopération avec le Vietnam dans l'industrialisation, les télécommunications, l'agriculture, la transformation agroalimentaire et l’exploitation minière..., et a assuré que la Tanzanie était prêt à servir de passerelle pour l'accès du Vietnam aux marchés de l'Afrique de l'Est et du Sud.

Les deux parties ont convenu d'accroître les échanges et les contacts entre ministères, secteurs et entreprises, de préparer la 2e réunion du Comité mixte de coopération bilatérale, de poursuivre la coordination dans les forums multilatéraux, et de coordonner leurs positions sur des questions mondiales. Le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a invité la Tanzanie à soutenir la position de l'ASEAN et du Vietnam sur le règlement pacifique des différends en Mer Orientale, sur la base du droit international, notamment la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

VNA/CVN