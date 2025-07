Le président de l’AN, Trân Thanh Mân, conclut avec succès sa visite officielle au Maroc

Le président de l’Assemblée nationale (AN) vietnamienne Trân Thanh Mân, accompagné de son épouse et d’une délégation de haut niveau, a quitté Rabat le 27 juillet au matin (heure locale), concluant avec succès sa visite officielle au Maroc. Il poursuit son déplacement en Suisse pour participer à la 6ᵉ Conférence mondiale des présidents de parlement et mener des activités bilatérales du 27 au 30 juillet.

Durant son séjour, le dirigeant vietnamien a rencontré le Premier ministre marocain Aziz Akhannouch, s’est entretenu avec le président de la Chambre des représentants Rachid Talbi Alami et le président de la Chambre des conseillers Mohamed Ould Errachid. Les dirigeants marocains ont salué la signification de cette visite, alors que les deux pays se préparaient à célébrer en 2026 le 65e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques. Ils ont souligné la solidité et la vitalité du partenariat bilatéral, notamment en matière d’échanges entre les peuples.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties ont convenu d’intensifier les efforts pour porter la coopération économique et commerciale au niveau des relations politiques, en favorisant les investissements croisés et en servant mutuellement de passerelle vers leurs régions respectives.

Le chef de l’organe législatif vietnamien a proposé de renforcer le partage d’informations sur le marché, de promouvoir les initiatives de libre-échange durable dans les cadres multilatéraux, de connecter les entreprises et d’examiner la possibilité de coproduction pour l’exportation vers des marchés tiers, notamment ceux bénéficiant d’accords commerciaux préférentiels. Il a également suggéré la négociation d’un nouvel accord commercial adapté au contexte actuel, et le renforcement de la coopération dans des secteurs stratégiques tels que l’agro-industrie, les engrais et les énergies renouvelables.

Photo : VNA/CVN

En matière de coopération parlementaire, les deux parties ont convenu d’intensifier leur coordination dans les forums multilatéraux, de promouvoir les échanges entre jeunes parlementaires et femmes parlementaires, ainsi que d’échanger sur l’élaboration de cadres juridiques liés à la transformation numérique, au changement climatique et à l’économie verte. L’accent a aussi été mis sur la diplomatie parlementaire pour connecter les ministères, les entreprises et les institutions.

À cette occasion, un accord de coopération a été signé entre l’Assemblée nationale du Vietnam et la Chambre des représentants du Maroc.

A Casablanca et Rabat, le dirigeant TranThanh Man a également participé à un colloque sur les politiques de coopération bilatérale, rencontré les responsables de l'Association d'amitié Maroc-Vietnam et échangé avec des membres de l’ambassade et la communauté vietnamienne au Maroc.

Cette visite réussie illustre le rôle de la diplomatie parlementaire au service des intérêts mutuels des deux peuples, contribuant activement aux relations de coopération Vietnam-Maroc ainsi qu'à la paix, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde et témoigne de la vitalité de la coopération Sud-Sud.

VNA/CVN