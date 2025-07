Trân Thanh Mân en Suisse pour la 6e Conférence mondiale des présidents de parlement

Le président de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Trân Thanh Mân, accompagné de son épouse et d’une délégation de haut niveau, est arrivé à Genève l’après-midi du 27 juillet (heure locale) pour participer à la 6 e Conférence mondiale des présidents de parlement, ainsi qu’à des activités bilatérales, prévues du 27 au 30 juillet.

Cette conférence, organisée tous les cinq ans par l’Union interparlementaire (UIP) en coopération étroite avec l’ONU, constitue une plateforme permettant aux dirigeants parlementaires de contribuer à l’agenda global des Nations unies. L’édition 2025 se déroule sous le thème «Le monde dans la tourmente : coopération parlementaire et multilatéralisme en faveur de la paix, de la justice et de la prospérité pour tous», dans la continuité de la 150ᵉ Assemblée de l’UIP et en préparation du Sommet onusien pour le développement social, prévu en novembre 2025.

Photo : VNA/CVN

Depuis son adhésion à l’UIP en 1979, le Vietnam participe activement aux activités de l’organisation. En avril 2025, le président de l’AN, Trân Thanh Mân, à la tête d’une délégation vietnamienne a assisté à la 150ᵉ Assemblée de l’UIP en Ouzbékistan.

Lors de cette 6ᵉ conférence, le plus haut législateur vietnamien prononcera un discours important en session plénière, affirmant la responsabilité et le rôle de l’organe législatif du Vietnam dans la résolution des défis mondiaux.

Les relations entre le Vietnam et la Suisse ont connu une évolution positive dans de nombreux domaines après plus d'un demi-siècle d'établissement de relations diplomatiques.

La Suisse, un partenaire commercial important

Sur le plan économique, la Suisse est un partenaire commercial important du Vietnam en Europe, avec un chiffre d'affaires bilatéral atteignant 811 millions de dollars en 2024.

La coopération entre les deux organes législatifs est bonne, le point culminant le plus récent étant la visite officielle du président du Conseil national (Chambre basse) Martin Candinas au Vietnam en juin 2023. Les deux parties se consultent et se soutiennent régulièrement lors d'instances parlementaires multilatérales telles que l'UIP et l'Union parlementaire francophone (APF).

Le voyage d’affaires du président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, en Suisse a contribué à affirmer avec force les orientations, les politiques et les efforts considérables du pays en matière de développement socio-économique, à promouvoir le multilatéralisme, à créer une dynamique pour démontrer le rôle de membre responsable, à apporter des contributions actives et substantielles du Vietnam aux activités de l'UIP et des Nations unies et à promouvoir le rôle et la position du Vietnam et de son organe législatif sur la scène internationale.

VNA/CVN