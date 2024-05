Vietnam - Tanzanie : vers la célébration des 60 ans des relations diplomatiques

L'ambassadrice du Vietnam en Tanzanie, Vu Thanh Huyên, a fait part au ministre hôte des Affaires étrangères et de la Coopération de l'Afrique de l'Est, January Yusuf Makamba, de son souhait d'ouvrir rapidement l'agence de représentation de ce pays d'Afrique de l'Est au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Cette suggestion a été faite alors que la diplomate présentait une copie de ses lettres de créance au ministre mercredi 22 mai. Vu Thanh Huyên a promis des efforts pour promouvoir l'amitié des deux pays dans l'intérêt de leurs peuples et a proposé des moyens d'élargir la coopération bilatérale dans divers secteurs, en particulier la politique, l'économie, le commerce et la collaboration dans les forums multilatéraux.

Elle a également exprimé l'espoir que le Vietnam et la Tanzanie signeront bientôt un certain nombre d'accords de coopération propices aux partenariats et aux opérations de leurs entreprises.

En réponse, January Yusuf Makamba a déclaré qu'il travaillerait en étroite collaboration avec la diplomate afin qu'elle puisse remplir sa mission.

La Tanzanie chérit les relations traditionnelles et amicales entre les deux Partis et les États qui partagent des similitudes idéologiques, a déclaré le ministre et a exprimé son espoir qu'avec une base politique solide, la coopération bilatérale en matière d'investissement, le commerce et les échanges entre les peuples continueront de prospérer.

Les deux parties ont convenu de mettre en œuvre efficacement les plans de coopération bilatérale à l'avenir, notamment les échanges de délégations. Ils ont également partagé le souhait que des mesures concrètes soient prises pour renforcer davantage les liens, en particulier à la lumière de la célébration par les deux pays du 60e anniversaire de leurs relations diplomatiques début 2025.

VNA/CVN