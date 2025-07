Visite du président de l’AN au Maroc : un élan stratégique pour les relations Vietnam - Maroc

La visite officielle du président de l’Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, au Maroc, du 24 au 27 juillet, a été largement couverte par les médias marocains, avec de nombreuses évaluations positives sur les perspectives des relations bilatérales.

Photo : Capture d'écran/CVN

Le voyage du président de l’AN Trân Thanh Mân au Maroc est la première visite officielle d’un dirigeant vietnamien de haut rang dans ce pays depuis six ans, marquant une étape importante dans le renforcement de la coopération bilatérale, notamment à l’approche du 65e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 2026.

Cette visite comprenait des activités marquantes telles qu’un entretien avec le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, des rencontres avec le Premier ministre, Aziz Akhannouch, et le président de la Chambre des conseillers, Mohamed Ould Errachid, ainsi que la participation à un forum politique visant à promouvoir la coopération économique, commerciale et en matière d’investissement entre le Vietnam et le Maroc.

La visite a suscité un large intérêt dans la presse francophone, arabophone et anglophone, la qualifiant de tournant stratégique. Les thèmes principaux abordés incluaient la diplomatie parlementaire, les perspectives de partenariat en tant que passerelle entre l’ASEAN et l’Afrique, ainsi que les efforts pour porter le commerce bilatéral à 500 millions de dollars.

Les grands journaux tels que Le Matin et La Vie Eco ont publié plusieurs articles sur la visite. Le Matin a souligné l’importance de l’accord de coopération signé le 25 juillet entre l’Assemblée nationale vietnamienne et la Chambre des représentants marocaine, estimant qu’il s’agit d’un pas important pour renforcer les relations parlementaires et la coopération législative.

La Vie Eco a affirmé que cet accord jette les bases d’une coopération multidimensionnelle.

Le site MCG24 a mis en avant la profondeur historique des relations et la volonté commune de les renforcer, en soulignant le rôle de passerelle des deux pays vers l’Afrique et l’ASEAN.

Le site Al-Omk, dans son article sur la clôture de la visite, a salué le succès de cette diplomatie parlementaire et rappelé la célébration à venir du 65e anniversaire des relations diplomatiques en 2026.

L’agence de presse nationale marocaine a également publié plusieurs dépêches reprises par des médias internationaux. La télévision nationale a diffusé des reportages sur cette visite.

De nombreuses publications sur des comptes officiels sur divres réseaux sociaux ont attiré l’attention de la communauté en ligne marocaine, avec de nombreux commentaires positifs sur les perspectives de coopération économique et d’échanges culturels entre les deux pays.

VNA/CVN