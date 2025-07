Le président de l’AN, Trân Thanh Mân, rencontre la communauté vietnamienne au Maroc

Dans le cadre de sa visite officielle au Maroc, le président de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Trân Thanh Mân, accompagné de son épouse Nguyên Thi Thanh Nga et d’une délégation vietnamienne, a rencontré, dans l’après-midi du 26 juillet (heure locale), des membres du personnel de l’ambassade du Vietnam ainsi que des représentants de la communauté vietnamienne résidant au Maroc.

>> La tournée africaine du président de l'Assemblée nationale vue par la presse algérienne

>> Les relations entre le Vietnam et le Maroc continuent de se renforcer

>> Le législateur suprême salue les groupes d'amitié parlementaires Vietnam - Maroc

L’ambassadeur du Vietnam au Maroc, Lê Kim Quy, a fait savoir que la communauté vietnamienne dans le pays comptait entre 300 et 400 personnes, dont 50 à 60 conservent toujours la nationalité vietnamienne. Il s’agit pour une part de résidents de longue date, mais aussi d’étudiants inscrits dans les universités marocaines et de travailleurs vietnamiens.

Photo : VNA/CVN

S’exprimant à cette occasion, le dirigeant vietnamien a souligné le rôle de passerelle que joue la communauté vietnamienne dans le renforcement de l’amitié et de la coopération bilatérales Vietnam-Maroc. Il a transmis les salutations chaleureuses du secrétaire général du Parti Tô Lâm, du président Luong Cuong et du Premier ministre Pham Minh Chinh à l’ensemble des Vietnamiens vivant au Maroc.

Affirmant que les Vietnamiens d’outre-mer font partie intégrante de la nation, le président de l’Assemblée nationale a rappelé que le Parti et l’État avaient mis en place de nombreuses politiques concrètes en leur faveur, notamment la Résolution n°36-NQ/TW, la Directive n°45-CT/TW et la Conclusion n°12-KL/TW concernant les affaires liées aux Vietnamiens à l’étranger.

Photo : VNA/CVN

Félicitant le personnel de l’ambassade pour ses efforts, Trân Thanh Mân a appelé à une diffusion plus active de ces politiques auprès de la diaspora, ainsi qu’à une coordination renforcée avec les autorités vietnamiennes et marocaines pour lever les obstacles administratifs et encourager les échanges commerciaux et les investissements bilatéraux. Il a aussi suggéré de promouvoir l’enseignement du vietnamien à destination des Vietnamiens du Maroc et des personnes d’origine vietnamienne.

À cette occasion, le leader de l’organe législatif a partagé les réalisations obtenues par le pays après près de 40 ans de Renouveau (Đôi moi), avec notamment le PIB actuel de 470 milliards de dollars, un revenu annuel par habitant dépassant 4 700 dollars. Le Vietnam se classe au 34e rang mondial en termes de puissance économique.

VNA/CVN