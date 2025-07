Le Vietnam et l’ASEAN : trois décennies de coopération stratégique

Depuis 30 ans, suivant l’orientation "active, proactive et responsable", le Vietnam a apporté des contributions significatives au développement commun de l’ASEAN. Il a œuvré pour maintenir la solidarité et l’unité intra-régionale, tout en renforçant le rôle central de l’Association dans les affaires internationales et régionales.

Des contributions marquantes

Au cours des 30 dernières années, le Vietnam a assumé à trois reprises la présidence de l’ASEAN (en 1998, 2010 et 2020). En décembre 1998, seulement trois ans après son adhésion à l’ASEAN, le Vietnam a organisé avec succès le 6e Sommet de l’ASEAN, lors duquel a été adopté le Programme d’action de Hanoï. Ce programme a contribué de manière significative au renforcement de la solidarité, à l’approfondissement de la coopération et à l’orientation du développement de l’Association en vue de la réalisation de la Vision de l’ASEAN 2020.

En tant que président de l’ASEAN en 2010, le Vietnam a promu l’action concrète autour de la Vision de l’ASEAN, notamment à travers l’adoption du Plan directeur de connectivité de l’ASEAN 2015 (MPAC 2015), l’élargissement du Sommet de l’Asie de l’Est (EAS) à la Russie et aux États-Unis, et l’établissement du mécanisme ADMM+ en matière de coopération de défense.

En 2020, alors que le Vietnam assurait la présidence de l’ASEAN dans un contexte marqué par la pandémie de COVID-19, il a joué un rôle moteur dans le renforcement de la cohésion et de la réactivité de la Communauté de l’ASEAN face à des défis sans précédent. Les initiatives proposées par le Vietnam, telles que l’organisation de réunions en ligne, continuent d’être promues par les États membres, contribuant ainsi à accroître la résilience et la capacité d’adaptation de l’ASEAN, tout en accélérant la reprise post-pandémie dans la région.

Outre ses mandats réussis en tant que président tournant de l’ASEAN, le Vietnam a également pris part de manière active aux orientations stratégiques de l’Association. Il a ainsi joué un rôle central dans des processus clés comme la finalisation de l’idée d’une ASEAN-10, l’adoption du Programme d’action de Hanoï (1998), la Vision de l’ASEAN 2020 (1997), la Déclaration d’harmonie de l’ASEAN (2003) sur la construction de la Communauté de l’ASEAN, la Charte de l’ASEAN (2007), la Vision de la Communauté de l’ASEAN 2025 (2015), et participe activement à l’élaboration de la Vision de la Communauté de l’ASEAN à l’horizon 2045.

Dans un contexte où l’ASEAN se prépare à entrer dans une nouvelle phase de développement, le Vietnam a proposé, lors du 43e Sommet de l’ASEAN tenu en septembre 2023 en Indonésie, une initiative visant à accueillir le Forum sur l’Avenir de l’ASEAN, une plateforme complémentaire aux mécanismes officiels de l’Association, permettant un échange d’idées autour de la coopération régionale et contribuant ainsi à bâtir une Communauté de l’ASEAN résiliente et durable.

Dans le cadre de cette initiative vietnamienne, le Forum sur l’Avenir de l’ASEAN 2024, tenu à Hanoï le 23 avril 2024, a marqué un jalon important dans la diplomatie multilatérale du Vietnam. La deuxième édition s’est tenue également à Hanoï, en février 2025, témoignant de la constance de l’engagement vietnamien.

Un acteur de connexion entre l’ASEAN et ses partenaires

De nombreux experts et chercheurs internationaux s’accordent à reconnaître que, durant les trois dernières décennies, le Vietnam a démontré que son adhésion à l’ASEAN a constitué un moteur de développement, non seulement pour le pays lui-même, mais aussi pour l’ensemble de l’Association.

Dans une interview accordée au corespondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Bangkok, le chercheur thaïlandais Kavi Chongkittavorn affirme que le Vietnam est l’un des membres les plus dynamiques et porteurs d’initiatives. Il a su exploiter efficacement les cadres de coopération économique de l’ASEAN pour mener ses réformes, tout en élargissant son influence régionale et mondiale dans des domaines clés comme le commerce, l’investissement et la croissance durable.

Il s’est dit confiant qu’à l’horizon 2045, le Vietnam deviendra un leader de l’intégration économique et de l’innovation au sein de l’ASEAN. Le pays pourrait jouer un rôle moteur dans la mise en œuvre des initiatives communes de l’Association pour une croissance durable et pour l’édification d’une Communauté de l’ASEAN résiliente, adaptative et inclusive, conformément à la Vision de l’ASEAN 2045.

Beni Sukadis, coordinateur principal de l’Institut indonésien d’études sur la défense et les stratégies (Lesperssi), a souligné que le Vietnam est considéré comme un membre actif et déterminé dans les efforts visant à renforcer la solidarité et l’unité au sein de l’ASEAN. Du point de vue de la sécurité régionale, notamment sur la question en Mer Orientale, le Vietnam se distingue non seulement par une position claire et cohérente, mais aussi par son rôle constructif et responsable, en particulier dans le processus d’élaboration du Code de conduite des parties en Mer Orientale (COC).

Il estime que, grâce à une croissance économique soutenue, une stabilité politique affirmée et une diplomatie mature, le Vietnam est devenu un acteur d’équilibre et de connexion au sein de l’ASEAN.

Pour le développement et la prospérité de l’ASEAN

Selon le Dr. Kao Kim Hourn, Secrétaire général de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), au cours des 30 dernières années, le Vietnam a grandement contribué à la promotion et au maintien de la paix, de la stabilité et de la sécurité au sein de l’ASEAN, tout en favorisant son élargissement, sa prospérité et le renforcement de ses relations extérieures, notamment avec les partenaires internationaux.

"Je considère que le Vietnam est aujourd’hui un membre extrêmement important. Son développement, sa transformation et sa croissance ont largement contribué au progrès de l’ASEAN dans tous les domaines, faisant du Vietnam une pièce maîtresse sur les plans politique, diplomatique, sécuritaire, économique, culturel et social. Cela a permis à l’ASEAN de devenir plus forte, plus résiliente et plus dynamique", a souligné le Dr. Kao Kim Hourn.

Il a également noté que le Vietnam a activement œuvré au renforcement du rôle de l’ASEAN, non seulement au niveau régional mais aussi sur la scène mondiale, à travers les mécanismes dirigés par l’ASEAN. Le rôle du Vietnam dans le commerce mondial et sa contribution au développement économique régional sont, selon lui, des éléments essentiels.

Le Dr. Kao Kim Hourn s’est dit confiant qu’au cours des vingt prochaines années, le Vietnam continuera à jouer un rôle actif en accompagnant l’ASEAN dans la réalisation de sa vision d’une communauté dynamique, innovante, résiliente et centrée sur les populations.

Il est indéniable que, tout au long des 30 années depuis son adhésion à l’ASEAN, le Vietnam s’est rapidement intégré et a participé pleinement à tous les domaines de coopération de l’Association. Il a apporté des contributions concrètes au maintien de la solidarité intra-régionale, au renforcement de la coopération entre les États membres ainsi qu’entre l’ASEAN et ses partenaires, jouant ainsi un rôle significatif dans le développement et les succès de l’ASEAN.

VNA/CVN