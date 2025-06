Vietnam - Suède : de grands amis et partenaires l’un pour l’autre

La Suède a été le premier pays occidental à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam, le 11 janvier 1969, alors que ce dernier menait une lutte acharnée pour son indépendance et sa réunification nationale. Depuis plus d’un demi-siècle, les deux pays n’ont cessé de renforcer et de développer des relations solides et approfondies.