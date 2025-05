Le PM Pham Minh Chinh plaide pour des liens économiques accrus avec la Suède

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré lundi 12 mai à Hanoï au ministre suédois de la Coopération internationale au développement et du Commerce extérieur, Benjamin Dousa, que le Vietnam attache toujours l’importance au renforcement de l’amitié traditionnelle et de la coopération multiforme avec la Suède.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que la Suède est un partenaire important et fiable du Vietnam au sein de l’Union européenne, le commerce bilatéral ayant attient 1,5 milliard de dollars en 2024, en hausse de 15% sur un an. Cependant, ces chiffres restent loin des potentiels et des avantages apportés des bonnes relations diplomatiques des deux pays, a poursuivi le dirigeant vietnamien.

Le chef du gouvernement vietnamien a exhorté les deux parties à multiplier les échanges de délégations et à promouvoir leur coopération, notamment dans le commerce, l’investissement, la transformation verte et numérique, l’infrastructure stratégique, l’environnement, la santé, l’éducation, la science et la technologie ; et à ouvrir leurs marchés pour les marchandises de l’autres, notamment des produits agricoles.

Le Vietnam est prêt de devenir une porte d’entrée vers le marché de l’ASEAN pour les marchandises suédoises, a-t-il déclaré, appelant à la Suède de favoriser l’accès des produits vietnamiens au marché d’Europe du Nord.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également invité les entreprises suédoises à accroître leurs investissements au Vietnam dans des domaines où la Suède correspondant aux avantages de la Suède et aux orientations de développement du Vietnam, tels que l’économie numérique, les infrastructures, les technologies de l’information et de la communication, etc.

Pour sa part, le ministre Benjamin Dousa a exprimé son impression du développement socio-économique rapide et fort du Vietnam, un pays doté d’une politique stable, d’un environnement pacifique et favorable, d’un taux de croissance de plus de 7% en 2024.

Il a souligné que la Suède souhaite promouvoir la coopération avec le Vietnam dans tous les domaines. De nombreuses entreprises suédoises sont intéressées, souhaitent coopérer avec le Vietnam et ont une stratégie d’investissement à long terme au Vietnam, a-t-il ajouté.

Le ministre s’est engagé à discuter avec d’autres pays membres de l’UE afin de ratifier dans les meilleurs délais l’Accord de protection des investissements UE - Vietnam (EVIPA). Il a également promis de faire entendre sa voix auprès de la Commission européenne (CE) pour faire retirer le carton jaune du Vietnam en matière de pêche.

