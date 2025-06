Le Premier ministre vietnamien rencontre le président du Sénat français

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a transmis respectueusement les salutations du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm ; du président Luong Cuong ; et du président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân ; au président du Sénat français, Gérard Larcher.

Il a félicité la France pour son succès continu dans l'organisation d'événements majeurs, notamment les Jeux olympiques, le Sommet de la Francophonie de 2024 et, plus récemment, la 3e Conférence des Nations unies sur l'océan (UNOC 3). Le Premier ministre a affirmé que la participation du Vietnam et son approbation du Traité international sur la haute mer et la biodiversité marine ou accord BBNJ (Biological diversity of areas Beyond National Jurisdiction) constituaient un soutien au rôle de la France, pays hôte, dans la promotion de la coopération internationale et le renforcement de la gestion, de la conservation et de l'utilisation durable des mers et des océans.

Le président du Sénat français, Gérald Larcher, s'est dit heureux de rencontrer le Premier ministre Pham Minh Chinh, un ami proche de la France, et lui-même personnellement.

Les deux dirigeants se sont réjouis de l'évolution positive des relations bilatérales, de la bonne coopération entre les deux organes législatifs ainsi que des progrès en matière de développement socio-économique des deux pays dans un contexte de fluctuations mondiales.

Les deux parties ont convenu de promouvoir leurs relations en matière de défense et de sécurité, notamment dans les domaines du maintien de la paix, de la recherche et du sauvetage, des sciences et technologies, de l'énergie et des transports.

Elles ont également convenu de renforcer leur coopération dans les domaines de l'éducation et de la formation, notamment par les échanges entre universités, la coopération culturelle, la préservation des vestiges architecturaux français au Vietnam ainsi que leur coopération médicale, notamment en matière de production de vaccins, approvisionnant non seulement le Vietnam mais aussi la région, comme le montre le récent accord de coopération en matière de transfert de technologies vaccinales entre les sociétés Sanofi et VNVC.

Photo : VNA/CVN

Pham Minh Chinh et Gérard Larcher ont convenu de promouvoir le maintien des échanges de délégations de haut niveau et entre les commissions spécialisées et les groupes parlementaires d'amitié des deux pays afin d'échanger des expériences et d'améliorer l'efficacité des commissions parlementaires des deux pays.

Le chef du gouvernement vietnamien a proposé que le Sénat français renforce sa coopération avec l'Assemblée nationale du Vietnam afin de faciliter la ratification des accords de coopération et de renforcer la coordination et le soutien mutuel lors des forums interparlementaires régionaux et internationaux.

Pham Minh Chinh a proposé que la partie française ratifie prochainement l'Accord de protection des investissements UE - Vietnam (EVIPA). Il a également demandé au président du Sénat français d'accorder une attention particulière à la confirmation rapide par la France de l'organisation des 13e Assises sur la coopération décentralisée franco-vietnamienne. Il s'agit d'un mécanisme efficace pour connecter les échanges locaux et les populations des deux pays, qui doit être maintenu et fortement promu, notamment dans le cadre du Partenariat stratégique global Vietnam - France.

Les deux dirigeants ont également discuté de questions internationales et régionales d'intérêt commun. Ils ont soutenu la position de l'ASEAN sur la question de la Mer Orientale et ont affirmé l'importance du maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité, de la liberté de la navigation et du survol en Mer Orientale, dans le respect de la primauté du droit, notamment de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM 1982), et du règlement pacifique des différends sur la base du droit international, sans recours ni menace de recours à la force.

À cette occasion, Pham Minh Chinh a transmis l'invitation à se rendre au Vietnam du président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, au président du Sénat français, Gérard Larcher.

VNA/CVN