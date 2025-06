Entretien entre les Premiers ministres vietnamien et français

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a félicité la France pour l'organisation réussie l'UNOC 3 et souligné le soutien du Vietnam au rôle et à la voix de la France, pays hôte, dans la promotion de la coopération internationale et l'amélioration de la gestion, de la conservation et de l'utilisation durable des mers et des océans.

Il a réaffirmé que la France est un partenaire important dans la politique étrangère du Vietnam pour l’Europe et l’UE. Sa visite vise à concrétiser le Partenariat stratégique global Vietnam - France.

Le chef du gouvernement vietnamien a constaté le vaste potentiel de coopération entre les deux pays, notamment dans l’aérospatiale, le transport urbain, l’énergie nucléaire civile et l’industrie manufacturière.

De son côté, le Premier ministre français François Bayrou a affirmé que la France attache toujours de l'importance au renforcement de sa coopération avec le Vietnam. Dans le contexte d'évolutions politiques et économiques mondiales rapides et complexes, il a insisté sur la nécessité de renforcer la coordination afin de contribuer de manière responsable à la paix, à la stabilité et au développement dans le monde.

Photo : VNA/CVN

Les dirigeants se sont engagés à consolider la confiance politique par des échanges de délégations et contacts de différents niveaux, à étudier la possibilité d’établir de nouveaux mécanismes de coopération sectorielle. Ils ont affirmé que la coopération défense-sécurité est un pilier des relations bilatérales.

Ils ont décidé de stimuler le commerce et l’investissement, en réduisant la dépendance à des tiers et en maintenant la stabilité des chaînes d’approvisionnement. Pham Minh Chinh a exhorté la France à ratifier rapidement l’Accord de protection des investissements entre l’UE et le Vietnam (EVIPA), et a encouragé les entreprises françaises à s’associer aux partenaires vietnamiens dans l’automobile, la logistique, etc.

Les deux dirigeants ont également convenu de coordonner étroitement leurs efforts pour mettre en œuvre efficacement six mesures majeures dans les relations bilatérales : renforcer sans cesse la confiance politique ; intensifier la coopération de défense et de sécurité ; promouvoir une coopération économique, commerciale et d’investissement substantielle, efficace, équitable et durable ; réaliser des percées dans la coopération scientifique et technologique - nouveau pilier des relations bilatérales - notamment dans l’aérospatiale et l’énergie nucléaire civile ; élargir la coopération en matière d’infrastructures stratégiques ; approfondir et renouveler les domaines de coopération traditionnels.

Les deux parties ont en outre décidé de dynamiser les échanges dans la culture, l’éducation-formation, le tourisme, la santé et les échanges entre les peuples. Elles ont discuté des questions internationales et régionales d’intérêt commun. Concernant la Mer Orientale, elles ont affirmé l'importance de maintenir la paix, la stabilité, la sécurité, la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale sur la base de la primauté du droit, en particulier la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM 1982), de résoudre pacifiquement les différends sur la base du droit international, de la CNUDM 1982, et de ne pas recourir ni menacer de recourir à la force.

Pham Minh Chinh a invité la France à envoyer une délégation de haut niveau à la cérémonie de signature de la Convention de l’ONU contre la cybercriminalité qui se tiendra à Hanoï en octobre 2025, et a convié François Bayrou à effectuer une visite officielle au Vietnam - invitation acceptée avec plaisir.

Photo : VNA/CVN

À l’issue de l’entretien, les deux Premiers ministres ont assisté à la signature d’un mémorandum entre l’Académie vietnamienne des sciences et technologies et le Commissariat français à l’énergie atomique et aux énergies alternatives ; d’un accord tripartite entre le Département vietnamien de la géologie et des minéraux, le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) et l’Agence française de développement (AFD) sur la gestion durable des ressources minérales et la transition énergétique.

VNA/CVN