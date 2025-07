Vietnam - Suède : coopération renforcée dans la logistique et le transport vert



Dans un contexte où le commerce international accorde une attention croissante à l’efficacité et à la durabilité des chaînes d’approvisionnement, le Vietnam et la Suède renforcent progressivement leur coopération dans le domaine de la logistique. Un point marquant de cette dynamique est la collaboration en cours entre le port de Göteborg, le plus grand port maritime de Suède, et le port de Ba Ria - Vung Tàu (Hô Chi Minh-Ville), en vue de l’établissement d’une ligne maritime directe entre les deux pays.

Selon Richard Mellgren, directeur principal du développement commercial du port de Göteborg, il s’agit d’une initiative stratégique, non seulement pour les relations commerciales bilatérales, mais aussi comme porte d’entrée pour une intégration plus poussée du Vietnam sur les marchés nordiques et européens.

"Au cours de la dernière décennie, les échanges commerciaux entre le Vietnam et la Suède ont connu une croissance remarquable. Entre 2015 et 2024, les exportations vietnamiennes vers la Suède ont augmenté de 37%, tandis que les importations suédoises vers le Vietnam, en tonnage, ont bondi de 127%. Ces chiffres démontrent clairement le potentiel d’une coopération approfondie entre les deux pays", a-t-il souligné.

La ligne directe Göteborg - Vung Tàu permettra d’éliminer le besoin de transbordement via des ports intermédiaires en Asie ou en Europe, offrant un acheminement direct et continu sur un seul navire. Ce facteur est décisif pour améliorer la fiabilité des chaînes d’approvisionnement, réduire les délais de livraison, abaisser les coûts et répondre aux exigences de livraison précise, en particulier dans les secteurs industriels sensibles au temps.

"Nous observons un vif intérêt de la part des grands transporteurs maritimes mondiaux, comme MSC pour cette ligne. Cela montre que les chances de concrétisation sont très élevées", a ajouté Richard Mellgren.

Outre la voie maritime, le réseau ferroviaire transnational Railport Scandinavia constitue un atout stratégique que le port de Göteborg souhaite présenter aux entreprises vietnamiennes, pour faciliter l’accès aux marchés suédois, danois, norvégien et finlandais.

Dans un monde en pleine transition vers le développement durable, Railport Scandinavia apparaît, selon Richard Mellgren, comme une option logistique exemplaire : "Nos trains de marchandises peuvent fonctionner à l’électricité renouvelable. Chaque convoi transporte entre 40 et 44 conteneurs, remplaçant des dizaines de camions, réduisant ainsi les émissions, les embouteillages et le bruit. De plus, le fonctionnement nocturne optimise les infrastructures ferroviaires et équilibre le trafic entre marchandises et passagers", a-t-il précisé.

Plus qu’un simple réseau logistique, Railport Scandinavia incarne un engagement pour une chaîne d’approvisionnement durable, un critère de plus en plus valorisé par les consommateurs et partenaires internationaux, notamment dans les secteurs de la grande consommation, de l’agroalimentaire ou du textile.

Lors de la Vietnam International Sourcing Fair 2023 organisée par le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce, la présence du port de Göteborg a constitué un pont stratégique pour stimuler les connexions logistiques et commerciales.

"Nous avons rencontré de nombreux chargeurs, compagnies maritimes, transitaires et associations logistiques au Vietnam. Ce fut une excellente occasion d’élargir notre offre et d’approfondir notre connaissance du marché", a partagé Mellgren.

Logistique verte et numérisation

Au-delà du développement de lignes maritimes ou de réseaux ferroviaires modernes, le port de Göteborg se distingue par une série d’initiatives pionnières en matière de logistique verte et de numérisation. Autant de modèles susceptibles d’être reproduits au Vietnam dans un avenir proche, alors que le pays s’engage vers la neutralité carbone d’ici 2050.

Dès 2001, le port a mis en place un système d’alimentation électrique à quai (OPS), permettant aux navires à l’arrêt de se connecter au réseau électrique au lieu de brûler du carburant, une avancée majeure pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et la pollution atmosphérique. Plus récemment, cette initiative s’est étendue au projet "Green Cable", qui fournit une électricité sûre et écologique aux navires-citernes, une orientation innovante pressentie comme future norme internationale.

En mai dernier, le port a également expérimenté l’utilisation d’un générateur à hydrogène pour alimenter les navires à quai, offrant une alternative dans les zones où l’infrastructure OPS est encore insuffisante. Ce projet participe à l’accélération de la transition énergétique du transport maritime mondial.

"En participant à la Vietnam International Sourcing Fair cette année, nous souhaitons porter un message d’avenir vers une logistique plus verte et plus intelligente. Que vous soyez chargeur, logisticien ou investisseur, le port de Göteborg sera toujours un partenaire fiable pour connecter votre entreprise aux marchés nordiques", a affirmé Richard Mellgren.

La coopération logistique entre le Vietnam et la Suède entre ainsi dans une phase d’accélération, portée par des initiatives et projets concrets. En 2024, le port de Göteborg a signé des accords avec le Service de l’Industrie et du Commerce de Hai Phong et avec Tân Cang Sai Gon pour renforcer cette collaboration logistique.

En 2025, le port participera de nouveau à la Vietnam International Sourcing Fair, du 4 au 6 septembre 2025 au Centre des foires et expositions de Saigon (SECC), à Hô Chi Minh-Ville.

Selon Richard Mellgren, cette édition permettra au port de rencontrer directement les chargeurs, compagnies maritimes, transitaires, associations logistiques et autres parties prenantes, apportant des informations précieuses sur le marché. Ces échanges permettront non seulement d’affiner leur compréhension, mais aussi d’élargir leur portefeuille de services et de renforcer leurs capacités d’accueil. La Vietnam International Sourcing Fair est une plateforme efficace, riche en opportunités d’apprentissage et en connexions stratégiques.

NDEL/VNA/CVN