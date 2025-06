Entretien entre les Premiers ministres vietnamien et suédois

Les deux parties se sont informées de la situation de développement de chaque pays. Le Premier ministre Ulf Kristersson a félicité le Vietnam pour ses réalisations importantes en matière de développement socio-économique et d'intégration internationale ces dernières années.

Il a affirmé que le gouvernement et le peuple suédois attachent une grande importance à leurs relations avec le Vietnam et souhaitent renforcer leur coopération dans divers domaines, notamment le commerce, l'investissement, l'innovation, la transformation numérique, la transition verte, la lutte contre le changement climatique et le développement durable.

Renouveler les relations bilatérales

Forts d'une histoire glorieuse et d'un avenir prometteur, les deux Premiers ministres ont convenu que le moment était venu de renouveler les relations bilatérales et de les porter à de nouveaux sommets. Ils ont convenu d'intensifier les échanges de délégations et les visites à tous les niveaux, notamment de haut niveau et les échanges entre les peuples, afin de renforcer la confiance politique et la compréhension mutuelle, ouvrant ainsi la voie à une coopération plus large dans d'autres domaines.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que, compte tenu des liens politiques, les deux pays devraient intensifier leur coopération en matière de défense et de sécurité, et partager leurs expériences et points de vue sur les enjeux mondiaux, notamment dans un monde en constante évolution et imprévisible.

Les deux parties ont également convenu de renforcer la coordination et le soutien mutuel au sein des forums multilatéraux et des organisations internationales, notamment au sein des Nations unies (ONU), de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et de l'Union européenne (UE). Elles se sont également engagées à se soutenir mutuellement pour promouvoir les relations entre le Vietnam et l'UE et la Suède et l'ASEAN, contribuant ainsi à relever les défis mondiaux.

Selon le Premier ministre vietnamien, la Suède et le Vietnam sont deux économies complémentaires. La Suède possède des atouts en matière de technologie, d'innovation et de transformation numérique, tandis que le Vietnam dispose d'une main-d'œuvre importante, d'un marché de plus de 100 millions de personnes et constitue une porte d'entrée vers le marché jeune et dynamique de l'ASEAN, qui compte environ 700 millions d'habitants.

Partenariat économique

En ce qui concerne les relations commerciales et d'investissement, les deux parties ont réaffirmé leur engagement à faciliter un meilleur accès au marché grâce à la mise en œuvre effective de l'Accord de libre-échange entre l'UE et le Vietnam (EVFTA), visant à porter les échanges bilatéraux à 3 milliards de dollars dans un avenir proche.

Pham Minh Chinh a également appelé la Suède à inciter les autres États membres de l'UE à ratifier prochainement l'Accord de protection des investissements UE - Vietnam (EVIPA) et à soutenir la Commission européenne dans la levée du "carton jaune" imposé aux exportations de produits de la mer vietnamiens.

Ulf Kristersson s'est dit fier de la présence précoce d'Ericsson au Vietnam et de ses contributions au développement du Sud. Le dirigeant suédois s'est dit fier de la présence précoce d'Ericsson au Vietnam et de sa contribution au secteur des technologies de l'information et des télécommunications de ce pays d'Asie du Sud-Est.

À cette occasion, les deux dirigeants ont convenu de transformer leurs relations bilatérales en un partenariat stratégique sectoriel dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation, et se sont engagés à intensifier la coopération dans divers domaines, notamment l'innovation, les hautes technologies, l'énergie nucléaire, les semi-conducteurs et la transition verte et la transformation numérique. Ils se sont également engagés à renforcer la collaboration en matière de formation, notamment pour le développement de ressources humaines de haut niveau.

Promouvoir les investissements

Pham Minh Chinh a appelé les entreprises suédoises à accroître leurs investissements dans les domaines où la Suède possède une solide expertise et qui correspondent aux priorités de développement du Vietnam, tels que l'innovation, l'économie verte, numérique et circulaire, les énergies renouvelables et l'urbanisme.

En matière de coopération culturelle, sportive et touristique, ainsi que d'échanges interpersonnels, les deux parties ont convenu de renforcer le partage d'expériences en matière d'élaboration de politiques culturelles, de promouvoir le tourisme et de créer des conditions favorables pour attirer les visiteurs dans chaque pays.

Pham Minh Chinh a remercié la Suède pour son soutien à la communauté vietnamienne vivant dans ce pays européen et a demandé le maintien de conditions favorables pour faciliter leur intégration et contribuer au développement de la Suède, tout en servant de passerelle importante pour les relations bilatérales.

Quant aux questions internationales et régionales d'intérêt commun, les deux dirigeants ont affirmé leur volonté de soutenir des solutions pacifiques et durables aux conflits, fondées sur le respect des principes fondamentaux de la Charte des Nations unies et du droit international.

Questions maritimes

Concernant la question de la Mer Orientale, les deux parties ont soutenu le règlement pacifique des différends conformément au droit international, en particulier à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), contribuant ainsi à garantir la paix, la stabilité et la liberté de navigation et de survol dans cette zone importante pour le commerce mondial.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a invité son homologue suédois à se rendre prochainement au Vietnam, ce que ce dernier a accepté avec plaisir.

À l'issue des entretiens, les deux Premiers ministres ont assisté à l'échange d'un accord de partenariat stratégique sectoriel sur la coopération dans les domaines de la science, de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique entre le ministère vietnamien des Sciences et des Technologies et le ministère suédois des Affaires étrangères.

