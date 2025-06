Le PM Pham Minh Chinh travaille avec de grandes entreprises suédoises

Dans le cadre de sa visite officielle en Suède, à Stockholm, le Premier ministre (PM) Pham Minh Chinh a rencontré le 13 juin à Stockholm, plusieurs grands groupes suédois, dont Ericsson, H&M, SYRE et AstraZeneca, afin de promouvoir la coopération et les investissements au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Lors de la réunion avec le Pdg d'Ericsson, Borje Ekholm, le Premier ministre a salué le soutien et la coopération efficace du groupe dans le développement des infrastructures numériques au Vietnam. Il a affirmé que le Vietnam souhaite coopérer plus étroitement et efficacement approfondir sa collaboration avec Ericsson dans cette nouvelle phase de développement national.

Il a appelé Ericsson à élargir ses investissements au Vietnam, à accélérer le processus de la coopération avec des partenaires vietnamiens tels que Viettel, VNPT, Mobifone.

Le Premier ministre a invité Ericsson à renforcer sa coopération avec le Vietnam dans l'expérimentation de solutions innovantes vers la 6G, la construction de bases de données pour l'intelligence artificielle, le transfert de technologies, et le soutien prioritaire aux entreprises vietnamiennes pour qu'elles rattrapent leur retard et progressent dans les temps à venir.

Un bon partenaire

Il a exprimé son souhait qu'Ericsson reste un bon partenaire du Vietnam sur une vision de 50 à 100 ans, dans un esprit de bénéfices harmonieux et de partage des risques.

Le Pdg Borje Ekholm a émis son souhait de poursuivre la coopération pour déployer la technologie 5G, promouvoir la transformation numérique et l’industrie 4.0, afin de soutenir la croissance économique et l'innovation au Vietnam.

Selon lui, les relations avec les entreprises vietnamiennes contribuent aussi à renforcer les liens bilatéraux Vietnam - Suède. Il a réaffirmé son soutien total et sa volonté d'accompagner le Vietnam dans la mobilisation de ses ressources, l'anticipation des tendances numériques et la prévention des écueils déjà rencontrés.

Photo : VNA/CVN

Le même jour, le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu Susanna Campbell, présidente du groupe SYRE, une filiale du groupe H&M, et la société d'investissement technologique Vargas et Adam Karlsson, directeur financier de H&M.

Selon Susanna Campbell, l'objectif de SYRE est de construire de grands complexes de recyclage dans des zones stratégiques à travers le monde, notamment au Vietnam. Le groupe SYRE a obtenu un certificat d'investissement du Comité populaire de la province de Binh Dinh pour construire une usine de recyclage de tissus en polyester de haute technologie, représentant un investissement de près d'un milliard de dollars.

Adam Karlsson, directeur financier du groupe H&M, a rappelé que H&M est présent au Vietnam depuis 2017, avec 13 magasins et prévoit d'en ouvrir plus de 20. Le Vietnam est un marché d'approvisionnement clé depuis près de deux décennies, H&M s'associant désormais à 103 usines locales employant plus de 86 800 personnes.

Alors que H&M et SYRE cherchent à intensifier leurs investissements verts au Vietnam, ils ont appelé le Premier ministre à poursuivre le soutien politique, notamment en facilitant l'importation de matières premières pour la production de SYRE. Ils ont également exprimé leur volonté de transformer l'industrie textile vietnamienne vers un modèle circulaire et durable.

Félicitant H&M pour son succès sur le marché vietnamien, Pham Minh Chinh a salué l'orientation de développement des deux entreprises dans la construction d'un écosystème textile circulaire mondial, une vision alignée sur les objectifs de développement du Vietnam.

Partage d'expériences

Il a encouragé SYRE à positionner le Vietnam comme le premier pôle mondial de production textile circulaire et de haute technologie, tout en exhortant les deux entreprises à partager leur expertise, à soutenir les cadres réglementaires et à privilégier les matériaux d'origine locale afin de renforcer le rôle du Vietnam en tant que puissance textile mondiale.

Le Premier ministre a souligné la nécessité de technologies de pointe et de matériaux durables certifiés pour garantir la protection de l'environnement et le développement durable de l'industrie.

Photo : VNA/CVN

Lors d'une rencontre avec Emelie Antoni, présidente d'AstraZeneca pour les marchés nordique et suédois, le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué les contributions significatives de l'entreprise à l'innovation dans les soins de santé et l'industrie pharmaceutique, notamment son soutien essentiel au Vietnam pendant la pandémie de COVID-19.

Il a exprimé la volonté du Vietnam d'autoriser immédiatement AstraZeneca à investir dans des usines de production de produits pharmaceutiques et de vaccins dans le pays, à transférer des technologies, à employer des travailleurs vietnamiens et à fournir des médicaments et des vaccins au marché intérieur de 100 millions de personnes, ainsi qu'à l'ensemble de la région, notamment pour le traitement du cancer et pour la prévention et le traitement des maladies touchant les femmes, les enfants et celles causées par des agents pathogènes tropicaux.

Soulignant les politiques favorables du Vietnam en matière de procédures administratives, d'essais cliniques et de transfert de technologie, notamment pour les nouveaux médicaments, médicaments de haute technologie, les vaccins et les médicaments rares, etc., le chef du gouvernement a suggéré à AstraZeneca de poursuivre son soutien au renforcement de la réponse du pays aux maladies non transmissibles.

Il a également clarifié les propositions de l'entreprise concernant l'accélération des approbations d'essais cliniques, la détection précoce des maladies et des politiques adaptées aux maladies rares, réitérant l'engagement du gouvernement à créer un environnement favorable aux investisseurs étrangers selon le principe d'"harmonisation des avantages et de partage des risques".

Emelie Antoni a réaffirmé que le Vietnam est un marché stratégique pour AstraZeneca. Elle a appelé à la poursuite des politiques préférentielles dans le domaine pharmaceutique, notamment pour les maladies rares, et facilite l'approbation des essais cliniques, etc.

