Vietnam et Suède : perspectives de coopération renforcées pour l'avenir

Le Vietnam et la Suède disposent de nombreuses opportunités pour intensifier leur coopération dans des domaines émergents, selon les experts réunis lors du séminaire international "55 ans de relations diplomatiques Vietnam - Suède", organisé ce 23 décembre à Hanoï par l'Académie des sciences sociales du Vietnam (VASS).

Dans son discours d'ouverture, le vice-président de la VASS, le Dr. Dang Xuân Thanh, a déclaré que le 11 janvier 1969 avait marqué une étape importante, la Suède étant devenue le premier pays occidental à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam. Au cours des 55 dernières années, la Suède a non seulement été le plus grand donateur nordique d'aide non remboursable au Vietnam, mais aussi un partenaire égal, avec une coopération mutuellement bénéfique.

Ces dernières années, la Suède a apporté des contributions importantes au soutien du Vietnam dans divers domaines, notamment dans la formation de ressources humaines de haute qualité dans les domaines de la science, de la technologie et du journalisme, a déclaré Dang Xuân Thanh. Cependant, les échanges et la coopération dans les domaines de la science et de la technologie restent modestes.

Par conséquent, le 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques est une opportunité pour les deux pays de réfléchir à leur parcours de coopération et d'identifier des solutions pour élever leurs relations bilatérales dans tous les domaines. Ce séminaire est une chance d'honorer les contributions de la Suède au développement du Vietnam et de construire une base plus étendue et durable pour une collaboration future, a-t-il ajouté.

Selon le professeur associé Dr Nguyên Van Lich de l'Académie diplomatique du Vietnam, qui relève du ministère des Affaires étrangères, le Vietnam et la Suède ont établi un partenariat solide dans divers domaines. Cependant, dans le contexte de la mondialisation et des défis émergents, la promotion du commerce, de l'investissement et l'élargissement de la coopération constituent une tâche urgente.

Exploitation des accords commerciaux de nouvelle génération

Une coopération étroite permettra non seulement d'exploiter efficacement le potentiel existant, mais également d'élargir les relations dans des domaines critiques tels que la transition verte, l'économie numérique et l'économie circulaire, apportant ainsi des avantages concrets aux populations et favorisant le développement durable dans les deux régions, a déclaré Nguyên Van Lich.

Tirer le meilleur parti des accords de libre-échange de nouvelle génération, en particulier l'accord de libre-échange Union européenne - Vietnam (EVFTA), est devenu un outil important pour les deux parties pour renforcer leur coopération, a-t-il déclaré.

Oscar Staffas Edstrom, conseiller et responsable du département commercial à l'ambassade de Suède, a réaffirmé l’engagement de son pays à accompagner le Vietnam dans son développement durable à travers des investissements stratégiques et des partenariats innovants. Il a également exprimé la volonté de la Suède de partager son expertise dans des domaines tels que l’innovation, les énergies renouvelables, la santé et la formation des ressources humaines.

Les intervenants ont souligné que l’exploitation des accords commerciaux de nouvelle génération, et en particulier l’Accord de libre-échange Union Européenne - Vietnam (EVFTA), représente un levier stratégique pour dynamiser la coopération bilatérale.

Avec son expertise dans des secteurs tels que les énergies renouvelables, la technologie, la sylviculture durable, la gestion des déchets et l’industrie automobile, la Suède se positionne comme un partenaire stratégique pour le Vietnam. Ce dernier devrait ainsi encourager l’investissement suédois tout en créant un environnement propice au développement de projets communs.

