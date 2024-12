Réalisations et perspectives des relations Vietnam - Suède

À l’occasion des 55 ans de relations diplomatiques entre le Vietnam et la Suède (11 janvier 1969 - 11 janvier 2024), le ministère des Affaires étrangères et l'ambassade de Suède au Vietnam ont organisé, le 6 décembre à Hanoï, un séminaire placé sous le thème "55 ans de relations Vietnam - Suède : réalisations et perspectives".

Photo : VNA/CVN

Dans son discours d’ouverture, Bùi Hà Nam, directeur du Département des affaires européennes au ministère des Affaires étrangères, a souligné l’importance de cet événement marquant une signification importante dans les relations bilatérales. Il a évoqué les échanges de haut niveau entre les deux pays, notamment la visite du ministre suédois de l'Infrastructure et du Logement au Vietnam en mai dernier, ainsi que celle de la vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuân en Suède en novembre 2024.

Un grand partenaire commercial

Les relations d’amitié traditionnelle et de coopération entre le Vietnam et la Suède continuent de se développer de manière remarquable. La Suède figure parmi les dix principaux partenaires commerciaux du Vietnam au sein de l'Union européenne, avec de nombreux projets de grande envergure. Elle occupe actuellement le 29e rang parmi les 43 pays et territoires investisseurs au Vietnam, totalisant 111 projets actifs pour un investissement cumulé de 743,39 millions d'USD.

Outre l’économie, la coopération bilatérale s’étend aux domaines scientifique, technologique, éducatif et culturel, renforçant la compréhension mutuelle et les liens entre les deux nations, a ajouté Bùi Hà Nam.

Photo : VNA/CVN

L’ambassadeur de Suède au Vietnam, Johan Ndisi, a salué une relation fondée sur le respect et la confiance mutuels, qui ne cesse de se consolider. Il a réaffirmé l’engagement de la Suède à renforcer le partenariat stratégique avec le Vietnam, particulièrement dans les domaines de l’innovation, de la technologie, et de l’éducation. L’ambassadeur a également souligné l’accompagnement de son pays pour aider le Vietnam à atteindre des objectifs ambitieux, tels que le statut de pays à revenu élevé d’ici 2045 et la neutralité carbone d’ici 2050.

Lors du séminaire, les participants ont discuté des orientations futures et des mesures concrètes pour exploiter pleinement le potentiel de coopération dans divers domaines, notamment l’économie verte et le développement durable. Les deux parties ont convenu de renforcer les échanges diplomatiques à tous les niveaux afin de définir de nouveaux cadres de collaboration.

La communauté vietnamienne en Suède, forte de 22.000 membres, dont de nombreux experts et scientifiques, joue également un rôle de passerelle essentielle. De même, les anciens experts suédois ayant travaillé au Vietnam apportent leur contribution précieuse pour élargir et approfondir les relations bilatérales.

Cet événement souligne le dynamisme des relations Vietnam - Suède, ouvrant la voie à une coopération encore plus riche et diversifiée dans les années à venir.

VNA/CVN