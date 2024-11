La Bulgarie tracera une nouvelle voie avec le Vietnam lors de la visite de son président

La visite officielle du président bulgare Rumen Radev au Vietnam à l’approche du 75 e anniversaire des relations diplomatiques l’année prochaine démontre l’engagement du pays des Balkans à renforcer et à moderniser l’amitié traditionnelle avec le Vietnam, a déclaré l’ambassadeur de Bulgarie au Vietnam, Pavlin Todorov.

>> Le président bulgare attendu au Vietnam

>> Renforcer l’amitié et la coopération stratégique entre le Vietnam et la Bulgarie

Photo : VNA/CVN

Dans une récente interview à l’Agence Vietnamienne d’Information, le diplomate a déclaré que la visite, prévue du 24 au 28 novembre à l’invitation du président vietnamien Luong Cuong, offre une occasion cruciale aux deux nations d’évaluer leur amitié de longue date et leur coopération efficace tout en traçant une nouvelle voie de coopération dans divers domaines.

Le voyage du président Rumen Radev comprend des rencontres avec les principaux dirigeants vietnamiens, dont le président Luong Cuong, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, et le Premier ministre Pham Minh Chinh. Le dirigeant bulgare prononcera un discours à l’Académie diplomatique du Vietnam, participera à un forum des affaires, rencontrera l’Association d’amitié Vietnam - Bulgarie et visitera la ville de Hai Phong et plusieurs autres localités.

Signature d’un bon nombre d’accords bilatéraux

Un certain nombre d’accords bilatéraux devraient être signés au cours de la visite, comprenant une déclaration conjointe et des accords de coopération dans les domaines de l’éducation, de l’investissement et du commerce, donnant une forte impulsion à la coopération bilatérale dans les domaines respectifs, a-t-il fait savoir.

L’ambassadeur Rumen Radev a souligné que les discussions et les événements au cours de la visite se concentreront sur l’identification de moyens concrets pour développer de nouveaux domaines de coopération avec des résultats tangibles, en particulier dans le secteur économique.

Il a exprimé son espoir que la visite présentera la Bulgarie comme un partenaire fiable et une destination attractive pour les affaires, le tourisme et l’éducation. Il a également espéré que la délégation bulgare ait la chance d’explorer le magnifique Vietnam et son patrimoine culturel et historique unique.

Abordant les points forts de la coopération bilatérale au cours des derniers temps, le diplomate bulgare a particulièrement souligné que le dialogue politique de haut niveau a retrouvé son élan d’avant la pandémie, citant les récents échanges entre les dirigeants parlementaires des deux pays en septembre 2023 et janvier 2024.

Il a mis l’accent sur les développements concrets des relations bilatérales, notamment la 24e session du Comité intergouvernemental Vietnam - Bulgarie qui s’est tenue à Sofia plus tôt cette année et la coopération solide entre les ministères, les agences et les secteurs à travers de multiples accords bilatéraux.

Affirmant l’importance des célébrations du 75e anniversaire en 2025, il a déclaré que la Bulgarie prévoyait une série d’événements commémoratifs, notamment des échanges de messages de félicitations, des visites de haut niveau et des consultations politiques au niveau de vice-ministre des Affaires étrangères.

VNA/CVN