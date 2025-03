Le Vietnam souhaite toujours renforcer sa coopération avec la Russie

>> L’amitié traditionnelle façonne la future coopération Vietnam - Russie

>> L’amitié Vietnam - Russie résiste à l’épreuve du temps et les circonstances politiques

>> Le 75e anniversaire des relations Vietnam - Russie célébré à Moscou

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam souhaite maintenir et renforcer sa coopération avec la Russie dans tous les domaines, considérant la Russie comme un ami loyal et digne de confiance, a déclaré Lê Thi Thu Hang.

Elle a vivement salué les résultats de la coopération décentralisée entre les deux pays, soulignant que le ministère vietnamien des Affaires étrangères soutient activement le renforcement des relations entre les collectivités locales, les institutions et les organisations du Vietnam et de Kalouga. Elle a également mis en avant la coopération entre les entreprises vietnamiennes et russes en général, et celles de la province de Kalouga en particulier, dans les secteurs de l'agriculture de haute technologie, des sciences, de l'énergie nucléaire, de l'aérospatiale et de l'éducation.

Elle a également affirmé que le Vietnam continuait de créer des conditions favorables aux investissements et affaires des entreprises de Kaluga.

Le vice-gouverneur V.V. Potemkine a exprimé son souhait que le ministère vietnamien des AE soutienne davantage les projets et initiatives visant à promouvoir les relations Vietnam - Russie, ainsi que les liens entre les localités vietnamiennes et Kaluga, en particulier dans les secteurs de l'industrie, de l'agriculture, des sciences, de la recherche spatiale et de la formation.

Il a exprimé ses sentiments profonds pour le Vietnam et son admiration pour le Président Hô Chi Minh, formulant le souhait d'amener prochainement des troupes artistiques de Kalouga au Vietnam pour se produire près de la statue de ce dernier.

La vice-ministre Lê Thi Thu Hang s'est engagée à coordonner et à soutenir activement la réalisation de ce souhait dans un avenir proche.

VNA/CVN