Le ministre de la Défense rencontre le secrétaire du Conseil de sécurité russe

Le général Phan Van Giang, membre du Bureau politique, secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale et ministre de la Défense, a rencontré le secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, Sergueï Choïgou, en visite officielle au Vietnam, le 10 décembre à Hanoï.

Le général vietnamien a souligné l'importance de la visite de Sergueï Choïgou au Vietnam du 8 au 10 décembre, affirmant qu'elle contribue à concrétiser les grandes orientations du partenariat stratégique global Vietnam-Russie dans la nouvelle phase de coopération, comme convenu par les deux dirigeants en mai 2025.

Phan Van Giang a sincèrement remercié Sergueï Choïgou pour son soutien constant et efficace lorsqu'il était ministre russe de la Défense, soutien qui a permis au ministère russe de la Défense d'achever l'érection du monument aux soldats volontaires vietnamiens ayant participé à la défense de Moscou pendant la Grande Guerre patriotique (1941-1945).

Il a également informé Sergueï Choïgou que le ministère vietnamien de la Défense avait inauguré le monument de solidarité et d'amitié Vietnam-Union soviétique au Musée d'histoire militaire du Vietnam, en hommage aux experts militaires soviétiques qui avaient autrefois apporté leur concours au Vietnam dans sa lutte pour la libération et la réunification nationale.

Il s'est félicité des liens de défense fiables, pratiques, efficaces et complets unissant le Vietnam et la Russie, piliers essentiels de l'amitié traditionnelle et du partenariat stratégique global Vietnam - Russie, et a souligné l'intensification des échanges de délégations à tous les niveaux, le renforcement de la collaboration en matière de formation et de recherche scientifique au Centre tropical Vietnam - Russie (VRTC), ainsi que l'efficacité de la coordination au sein des instances multilatérales internationales de défense, notamment les mécanismes pilotés par l'ASEAN, dont la Réunion des ministres de la Défense de l'ASEAN élargie (ADMM+).

Réaffirmant le soutien du Vietnam aux activités menées par la Russie et le Laos dans le cadre des groupes de travail d'experts (GTE) de l'ADMM+ sur l'action humanitaire contre les mines pour le cycle 2024-2027, le général Phan Van Giang a proposé que les ministères de la Défense poursuivent leur étroite coordination afin de renforcer efficacement la coopération dans les domaines d'intérêt commun, tels que la formation, le partage d'expériences et la recherche scientifique.

Les deux parties ont discuté de questions mondiales et régionales d'intérêt commun. Le général Phan Van Giang a souligné que l'ASEAN joue un rôle de plus en plus important dans la mise en place et le maintien des structures de sécurité régionales et dans la promotion d'une coopération concrète entre ses États membres et avec ses partenaires, notamment la Russie.

Concernant la question en Mer Orientale, Phan Van Giang a déclaré que le Vietnam reste fermement attaché au principe du règlement pacifique des différends et des désaccords, fondé sur le respect de l'indépendance, de la souveraineté et des intérêts légitimes des États, et conforme au droit international, notamment à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.

Le Vietnam s'est engagé à mettre pleinement et efficacement en œuvre la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale et à conclure rapidement les négociations en vue de la signature d'un Code de conduite efficace et effectif, conforme au droit international, contribuant ainsi à faire de la Mer Orientale une mer de paix, de coopération et de développement, a-t-il insisté.

Soulignant les liens traditionnels, amicaux, sincères et étroits unissant le Vietnam et la Russie, le général Sergueï Choïgou a remercié le ministère vietnamien de la Défense pour l'envoi de soldats participant au défilé de la Victoire sur la place Rouge à Moscou, le 9 mai, à l'occasion du 80e anniversaire du triomphe de la Grande Guerre patriotique.

Il a affirmé que son pays accorde une priorité au renforcement de son partenariat stratégique global avec le Vietnam, notamment en matière de coopération de défense. Il a exprimé l'espoir que les deux pays continueront de renforcer la formation, l'industrie de défense, le partage d'expériences dans les domaines d'intérêt commun et la collaboration en matière de recherche au sein du Centre d'essais et de recherche du Vietnam (VRTC).

