Vietnam - Russie : Nouvelle dynamique dans la coopération parlementaire

À l’invitation du vice-président de l’Assemblée nationale et président du Groupe parlementaire d’amitié Vietnam - Russie, Nguyên Khac Dinh, le premier vice-président du Conseil de la Fédération de Russie et président du Groupe de coopération avec le Vietnam, Andrey Vladimirovich Yatskin, effectue une visite de travail au Vietnam du 29 novembre au 5 décembre 2025.

>> Promouvoir la coopération interparlementaire entre le Vietnam et la Fédération de Russie

>> Réunion du Comité mixte Vietnam - Allemagne sur la coopération économique

>> Renforcer la coopération décentralisée Vietnam - Japon

Photo : QH/CVN

Dans l’après-midi du 1er décembre 2025, au siège de l’Assemblée nationale, le vice-président Nguyên Khac Dinh s’est entretenu avec le premier vice-président du Conseil de la Fédération de Russie.

En souhaitant chaleureusement la bienvenue au dirigeant russe, Nguyên Khac Dinh a affirmé que le Vietnam attache toujours de l’importance au développement du partenariat stratégique intégral avec la Russie, considérée comme l’une des priorités majeures de sa politique étrangère.

Photo : QH/CVN

Pour sa part, le premier vice-président du Conseil de la Fédération de Russie a souligné que son pays accorde une grande importance au renforcement de la coopération avec le Vietnam, affirmant que la coopération parlementaire constitue un pilier très important dans l’ensemble des relations bilatérales.

Le Groupe parlementaire d’amitié Vietnam - Russie et le Groupe de coopération avec le Vietnam du Conseil de la Fédération de Russie ont examiné la mise en œuvre du Plan de coopération pour 2024-2025 et échangé en profondeur sur les orientations pour la période suivante. Les deux parties ont convenu de coordonner étroitement l’élaboration d’un plan de coopération concret pour les activités parlementaires et des deux Groupes, contribuant ainsi à soutenir les gouvernements, ministères et secteurs des deux pays dans la mise en œuvre de leurs programmes de coopération.

VNA/CVN