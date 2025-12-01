Entrevue entre le président de l'Assemblée nationale et le sultan de Brunei

Le plus haut législateur Trân Thanh Mân a approuvé le renforcement des relations entre l’Assemblée nationale vietnamienne et le Conseil législatif de Brunei, notamment le partage d’expériences en matière législative et de supervision.

Lors de leur entrevue le 1er décembre à Hanoï, Trân Thanh Mân a exprimé sa joie d'accueillir le Sultan de Brunei, en visite d’État au Vietnam du 30 novembre au 2 décembre. Il a souligné l'importance de cette visite, qui intervient au moment où les deux pays mettent en œuvre le Programme d'action pour la période 2023-2027. Le dirigeant vietnamien s'est dit convaincu que cette visite donnera un nouvel élan au partenariat global Vietnam - Brunei, le rendant plus substantiel et plus efficace.

Il a félicité Brunei pour ses progrès importants et s’est dit convaincu que le pays accomplira avec succès sa Vision 2035. Il a affirmé que le Vietnam attache toujours de l’importance à l’amitié et à la coopération avec Brunei, ainsi qu’avec les autres pays de l’ASEAN.

Le sultan Haji Hassanal Bolkiah a déclaré se réjouir de l’amitié solide entre le Vietnam et Brunei maintenue depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques, et du développement vigoureux des liens bilatéraux après l'établissement de leur partenariat global en 2019. Le sultan a souhaité que les deux pays intensifient la coopération dans les domaines du commerce, de l'énergie et des échanges entre les deux peuples.

Abordant la coopération parlementaire, le Sultan a proposé que les organes législatifs du Vietnam et de Brunei continuent de renforcer leur coopération et leur coordination au sein des forums interparlementaires régionaux et internationaux, y compris l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA) et l'Union interparlementaire (UIP).

Face aux évolutions complexes de la situation régionale et internationale, les deux parties, en tant que membres actifs et responsables de l'ASEAN, ont convenu de continuer à se coordonner étroitement pour consolider la solidarité et le rôle central de l'ASEAN. Elles ont partagé une position commune sur le maintien de la paix, de la stabilité et du respect du droit international, en particulier la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM 1982), concernant la question de la Mer Orientale, dans l'intérêt de la paix, de la stabilité et du développement de la région.

À cette occasion, le sultan Haji Hassanal Bolkiah a cordialement invité le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân à effectuer une visite à Brunei à un moment approprié. Le dirigeant vietnamien a accepté l’invitation avec plaisir.

