Entrevue entre le Premier ministre Pham Minh Chinh et le sultan de Brunei

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu, lundi 1 er décembre à Hanoï, une entrevue avec le sultan de Brunei Darussalam, Haji Hassanal Bolkiah, actuellement en visite d’État au Vietnam.

Le chef du gouvernement vietnamien a souligné la signification majeure de cette visite pour évaluer les progrès réalisés dans la concrétisation du partenariat global et hisser les relations bilatérales vers de nouveaux sommets, plus substantiels et efficaces.

Les deux dirigeants ont hautement apprécié le développement vigoureux du partenariat global Vietnam - Brunei grâce à la mise en œuvre efficace du Programme d’action 2023-2027, se félicitant de la fréquence des échanges à tous les niveaux et de l’essor spectaculaire de la coopération économique. Les échanges commerciaux ont ainsi bondi de 165% en 2024 pour atteindre 671,4 millions de dollars, dépassant prématurément l’objectif fixé pour 2025. La coopération s’est également avérée fructueuse dans les secteurs de la sécurité, de la défense, de l’agriculture, de l’aquaculture, du pétrole, de l’industrie halal, du tourisme et de l’éducation.

Afin d’approfondir les relations bilatérales, le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé plusieurs axes prioritaires, plaidant tout d’abord pour le maintien des échanges de délégations à tous niveaux et l’optimisation des mécanismes de coopération bilatérale. Sur le plan économique, il a encouragé les investissements dans le pétrole, la chimie et l’industrie halal, sollicitant le soutien du Brunei pour la certification halal des produits vietnamiens et proposant la signature d’un accord sur le commerce du riz...

Le dirigeant vietnamien a également proposé de renforcer la coopération maritime, en particulier dans l’exploitation des ressources halieutiques et dans le partage d’informations relatives à l’application de la loi en mer, souhaitant que le Brunei continue de soutenir le Vietnam dans le développement durable de l’économie maritime. Il a en outre appelé à élargir les échanges culturels, sportifs et éducatifs.

Partageant ces orientations, le sultan Haji Hassanal Bolkiah a proposé d’intensifier la collaboration dans l’énergie et la pêche, l’industrie halal et les échanges entre les peuples, se montrant confiant quant à l’impact des accords signés lors de cette visite sur l’avenir des relations bilatérales.

S’agissant des enjeux régionaux et internationaux, les deux parties ont convenu de se coordonner étroitement au sein des forums multilatéraux tels que l’ASEAN et l’ONU, de maintenir la position commune de l’ASEAN sur les questions régionales telles que le Myanmar et la Mer Orientale, contribuant ainsi au maintien de la paix, de la stabilité et du développement dans la région et dans le monde.

