Entretien entre les plus hauts dirigeants du PCV et du PPRL

Dans le cadre de sa visite d’État au Laos à l’occasion du 50e anniversaire de la Fête nationale du Laos, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, s’est entretenu le 1er décembre à Vientiane avec le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président du Laos, Thongloun Sisoulith.

Photo : VNA/CVN

Après une cérémonie d’accueil solennelle réservée aux chefs d’État, le dirigeant Thongloun Sisoulith a salué cette première visite de Tô Lâm en sa qualité de secrétaire général du PCV, la qualifiant de témoignage vivant de l’importance que le Vietnam accorde à la grande amitié et à la solidarité spéciale entre les deux nations. Le dirigeant lao a félicité le Vietnam pour ses réalisations diplomatiques récentes, notamment l'organisation d'événements multilatéraux majeurs, tout en exprimant sa solidarité envers le peuple vietnamien suite aux récentes catastrophes naturelles.

De son côté, le secrétaire général Tô Lâm s'est dit réjoui de visiter le Laos en cette période historique marquant le cinquantenaire de la Fête nationale et le 105e anniversaire de la naissance du Président Kaysone Phomvihane. Il a déclaré que cette visite offrait aux deux parties l'opportunité de revenir sur le parcours difficile mais glorieux du Laos et sur les liens indéfectibles qui unissent les deux pays et leurs peuples, réaffirmant ainsi la détermination sans faille du peuple laotien à l'indépendance et à la solidarité.

Il a souligné que sa visite réaffirmait la constance de la politique étrangère vietnamienne, qui accorde la priorité absolue à sa relation privilégiée avec le Laos. Elle offrait également aux deux pays l'occasion de bâtir une nouvelle vision et de hisser la relation vietnamo-laotienne à un niveau supérieur, en renforçant la confiance politique et en réalisant des avancées significatives dans tous les domaines de coopération.

Il a félicité le Laos pour ses acquis après 40 ans de Renouveau sous la direction du PPRL et pour son rôle croissant sur la scène internationale, illustré par sa présidence réussie de l’ASEAN.

Au cœur de l'entretien, les deux dirigeants ont convenu d'enrichir les relations bilatérales en y ajoutant une nouvelle connotation : "Amitié grandiose, solidarité spéciale, coopération intégrale et cohésion stratégique". Cette vision commune vise un développement durable, autonome et une prospérité commune des deux peuples. Le leader du PCV a également informé son homologue des réformes institutionnelles en cours au Vietnam pour rationaliser l'appareil politique.

Photo : VNA/CVN

Concernant les axes de coopération, les deux parties ont réaffirmé que la défense et la sécurité demeuraient des piliers cruciaux pour faire face aux défis et garantir une frontière stable. Sur le plan économique, elles se sont accordées pour créer des percées dans la connexion des infrastructures, notamment les transports, l'énergie et la logistique, et ont fixé l'objectif de porter les échanges commerciaux à 5 milliards de dollars dans un avenir proche, puis à 10 milliards.

L'accent a également été mis sur la coordination pour résoudre les obstacles aux projets d'investissement et sur le renforcement de la coopération décentralisée.

Face aux fluctuations mondiales, les deux dirigeants se sont engagés à se soutenir mutuellement au sein des forums multilatéraux, notamment l'ASEAN, et à protéger leurs intérêts légitimes conformément au droit international, y compris sur la question de la Mer Orientale.

À l’issue de l’entretien, ils ont assisté à l’échange de 12 documents de coopération clés dans divers domaines tels que la défense, la santé et les finances, créant un nouveau cadre juridique pour les relations bilatérales.

Le secrétaire général Tô Lâm a également invité le secrétaire général du PPRL, président lao Thongloun Sisoulith à visiter le Vietnam, invitation qui a été acceptée avec plaisir.

VNA/CVN