À l’Académie nationale du Laos, le SG du PCV réaffirme la solidarité spéciale Vietnam - Laos

Dans le cadre de sa visite d’État au Laos, de sa participation à la célébration du 50 e anniversaire de la Fête nationale lao et de la coprésidence de la rencontre de haut niveau entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL), le secrétaire général (SG) du PCV, Tô Lâm, a visité, dans l’après-midi du 1 er décembre (heure locale), l’Académie nationale de politique et d’administration du Laos.

À cette occasion, le secrétaire général To Lam a prononcé un discours de politique générale intitulé : "Hériter de la grande amitié, renforcer la solidarité spéciale, consolider la coopération intégrale et promouvoir l'interconnexion stratégique Vietnam - Laos dans la nouvelle période".

Étaient également présents le secrétaire général du PPRL et président lao, Thongloun Sisoulith, d’autres dirigeants du Parti et de l’État du Laos, la direction de l’Académie ainsi que de nombreux enseignants, cadres et étudiants.

S’exprimant à l’Académie, le secrétaire général Tô Lâm a félicité l’institution pour ses 30 années de formation et de développement, au cours desquelles elle est devenue un berceau de formation théorique, politique et administrative pour de nombreux cadres dirigeants du Parti et de l’État lao.

Il a souligné que le Vietnam et le Laos sont deux pays voisins partageant la même orientation, les mêmes aspirations et le même espace vital et de développement.

Au fil des siècles, les peuples des deux pays ont traversé ensemble les grandes épreuves de l’histoire. Dans ce contexte, la solidarité spéciale Vietnam - Laos est apparue comme l’unique choix correct, une nécessité historique au caractère stratégique vital. Les deux peuples ont compris que "pour exister et se développer, il faut se tenir côte à côte".

Il a rappelé que, tout au long de la lutte contre le colonialisme et l’impérialisme, la victoire du Vietnam n’aurait pas été possible sans l’appui stratégique du Laos, et que la révolution lao n’aurait pas pu triompher sans le soutien désintéressé et de grande ampleur du Vietnam.

C’est ainsi que les relations Vietnam – Laos, chèrement cultivées par les générations successives de dirigeants des deux Partis et des deux États, sont devenues des relations exceptionnelles, pures, fidèles et rares dans l’histoire - un trésor inestimable des deux peuples.Le secrétaire général du PCV a affirmé que la solidarité indéfectible est la source vitale des relations entre le Vietnam et le Laos.

Face aux mutations rapides du monde, il a estimé que la simple "coopération" n’est plus suffisante et qu’il faut l’élever au niveau de « l’interconnexion », laquelle revêt un caractère stratégique avec une conception d’ensemble, une répartition des rôles et une complémentarité mutuelle.

Il a mis l’accent sur trois axes : interconnexion bilatérale ; interconnexion sous-régionale - en particulier entre les trois pays indochinois ; interconnexion régionale et internationale.Pour hériter de cette grande amitié, cultiver la solidarité spéciale, consolider la coopération intégrale et renforcer l’interconnexion stratégique Vietnam - Laos dans la nouvelle période, il a souligné la nécessité de rester fermes sur certains fondements : l’indépendance nationale associée au socialisme ; la construction d’une frontière de paix, d’amitié et de coopération pour un développement partagé ; et le soutien mutuel en ressources, en espace de développement et en capacités.

Concernant l’Académie nationale de politique et d’administration du Laos et les établissements vietnamiens, il a mis en avant l’importance de l’interconnexion intellectuelle, théorique et en ressources humaines. Les institutions du Laos et du Vietnam doivent poursuivre les programmes conjoints de recherche, de formation et de perfectionnement des cadres dirigeants de niveau stratégique.

En matière de formation de cadres et de jeunes générations, il a appelé à intensifier les échanges d’étudiants et d’enseignants, à rendre vivante l’histoire de la solidarité Vietnam - Laos dans les programmes éducatifs, et à promouvoir les travaux de recherche sur les relations spéciales et la coopération sous-régionale.Le secrétaire général du PCV a souligné que les deux pays ne sont pas seulement des voisins, mais également membres d’une communauté plus large : l’ASEAN.

La coordination étroite entre le Vietnam et le Laos dans les mécanismes régionaux et internationaux aide chaque pays à mieux protéger ses intérêts légitimes et contribue à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement de la région et du monde.Proposant des orientations considérées comme une « clé » pour la nouvelle phase de solidarité stratégique, il a appelé à maintenir la confiance stratégique, à valoriser la solidarité spéciale, à maximiser la complémentarité géo-économique, géopolitique et géoculturelle, et à placer l’être humain au centre de tous les projets et programmes de coopération...

Affirmant que la grande amitié, la solidarité spéciale, la coopération intégrale et l’interconnexion stratégique Vietnam – Laos sont un patrimoine inestimable légué par les générations précédentes, il a souligné que ce trésor doit être préservé, nourri et promu.

Avec la détermination, l’intelligence et la créativité des deux Partis et des deux États, ainsi qu’avec les aspirations des deux peuples, le secrétaire général Tô Lâm a exprimé sa confiance que les deux pays entreront dans une nouvelle phase d’interconnexion stratégique, plus profonde, plus efficace et plus durable.

