Vers une Assemblée nationale moderne et efficace

Le 1 er décembre, le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, membre du Bureau politique et secrétaire du Comité du Parti de l’Assemblée nationale, a présidé la deuxième réunion du Comité du Parti de l’Assemblée nationale pour le mandat 2025-2030.

Photo : VNA/CVN

Lors de la réunion, les délégués ont examiné et adopté : le Règlement de travail du Comité du Parti de l’Assemblée nationale pour le mandat 2025-2030 ; le Programme de travail de tout le mandat et le Programme de travail pour 2026 ; le Règlement de travail de la Commission de contrôle du Comité du Parti de l’Assemblée nationale pour le mandat 2025-2030 ; le Programme de contrôle et de supervision pour le mandat 2025-2030 et pour 2026.

Prenant la parole, le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân a souligné que le mandat 2025-2030 pose des exigences très lourdes, notamment dans la mise en œuvre du principe de la direction globale du Parti, l’amélioration de l’efficacité du leadership et le perfectionnement de la coordination entre le Comité permanent de l’Assemblée nationale, les dirigeants des organes parlementaires et le Comité du Parti de l’Assemblée nationale.

Il a affirmé que la mise en œuvre des résolutions et des règlements doit suivre les principes : proactivité, détermination, efficacité ; unité, discipline, exemplarité ; transparence et authenticité, afin de contribuer à bâtir une Assemblée nationale moderne, professionnelle, démocratique et fondée sur l’État de droit.

Le président de l’Assemblée nationale a demandé de poursuivre la transformation numérique, de promouvoir le mouvement "Alphabétisation numérique - Assemblée nationale numérique" dans toute l’organisation du Parti, et de préparer la création d’un Centre d’intelligence artificielle de l’Assemblée nationale.

Il a également souligné la nécessité pour la permanence du Comité du Parti de l’Assemblée nationale de renforcer le suivi et le contrôle ; de résoudre rapidement les difficultés ; et de raviver davantage l’esprit "Solidarité, démocratie, discipline, intelligence, créativité, développement" dans toute l’organisation du Parti, contribuant à bâtir une Assemblée nationale véritablement représentative du grand bloc d’union nationale et organe suprême du pouvoir d’État du Vietnam.

VNA/CVN