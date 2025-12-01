Le chef du PCV rencontre le président de l’Assemblée nationale du Laos

Dans le cadre de sa visite d’État au Laos, de sa participation à la célébration du 50 e anniversaire de la Fête nationale lao et de la coprésidence de la rencontre de haut niveau entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL), le secrétaire général du PCV, Tô Lâm, a eu dans l’après-midi du 1 er décembre à Vientiane une entrevue avec le président de l’Assemblée nationale du Laos, Saysomphone Phomvihane.

Saysomphone Phomvihane a exprimé sa grande joie d’accueillir Tô Lâm pour sa première visite au Laos en tant que secrétaire général du PCV, le félicitant pour l’Ordre national d’Or du Laos et saluant ses contributions au développement des relations "uniques au monde" entre les deux pays.

Tô Lâm a félicité le Parti, l’État, le gouvernement, l’Assemblée nationale et le peuple lao pour les réalisations importantes de ces 50 dernières années, exprimant sa conviction que, sous la direction du PPRL, le pays poursuivra avec succès ses objectifs, notamment la mise en œuvre de la Résolution du XIe Congrès national du PPRL et l’organisation réussie du XIIe Congrès.

Il a informé son interlocuteur des résultats de son entretien avec le secrétaire général du PPRL et président lao, Thongloun Sisoulith, au cours duquel les deux parties ont convenu d’élever les relations Vietnam - Laos au niveau de "grande amitié, de solidarité spéciale, de coopération globale et de lien stratégique".

Les deux dirigeants se sont réjouis de la coopération étroite et efficace entre les deux Assemblées nationales, notamment dans la mise en œuvre de l’Accord de coopération bilatérale et dans les échanges entre les commissions parlementaires.

Saysomphone Phomvihane a affirmé que son institution collaborera étroitement avec l’Assemblée nationale vietnamienne pour superviser la mise en œuvre des accords de haut niveau, en particulier les projets économiques clés.

Le secrétaire général Tô Lâm a proposé de renforcer la coopération parlementaire, le partage d’expériences en matière de législation, de supervision et de prise de décision sur les questions majeures, ainsi que d’améliorer le cadre juridique afin de faciliter la mise en œuvre des accords conclus...

À l’issue de l’entrevue, Tô Lâm et Saysomphone Phomvihane ont assisté au lancement de la version électronique de l’ouvrage "50 ans des relations entre l’Assemblée nationale du Laos et l’Assemblée nationale du Vietnam - Coopération globale et Développement (1975–2025)".

