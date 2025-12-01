Vietnam et Cambodge renforcent leur coopération

Une délégation de la province de Tây Ninh, conduite par Doàn Trung Kiên, vice-président du Comité populaire provincial, a participé les 28 et 29 novembre à Phnom Penh à la 13 e Conférence sur la coopération et le développement des provinces frontalières Vietnam - Cambodge.

L'objectif de cette conférence était de renforcer la coopération bilatérale et de construire une frontière de paix, d’amitié et de développement durable entre les deux pays.

Photo : VNA/CVN

Coprésidée par le vice-Premier ministre vietnamien Bùi Thanh Son et le vice-Premier ministre et ministre cambodgien de l'Intérieur Sar Sokha, la conférence a permis à Doàn Trung Kiên de présenter un exposé intitulé "Solutions pour promouvoir la coopération et le développement des zones frontalières". Il a souligné que, pour Tây Ninh, le développement de la zone frontalière constitue à la fois une responsabilité politique majeure et une mission économique, indissociable de la construction d’une frontière de paix, d'amitié et de développement durable.

Il a mis en avant la position stratégique de Tây Ninh sur le corridor économique Est-Ouest, qui en fait une porte d'entrée privilégiée entre le Cambodge et les pays de l'ASEAN. Avec une frontière terrestre de 369 km, un réseau de postes-frontières modernisé et des infrastructures industrielles performantes, la province a enregistré un taux de croissance du produit régional brut (PRB) de 9,52 % en 2025, la plaçant en tête de la région économique clé du Sud-Est vietnamien. Tây Ninh a attiré à ce jour 1 952 projets d'investissement direct étranger (IDE) pour un capital total de 24,5 milliards de dollars.

Ces atouts font de la province une destination attractive pour l’investissement, le commerce et le tourisme, ainsi qu'un pont essentiel pour la coopération transfrontalière. Récemment, Tây Ninh a signé trois accords de coopération globale et 36 règlements de coordination avec les provinces cambodgiennes de Svay Rieng, Prey Veng et Tboung Khmum. La province accélère actuellement la promotion du commerce et du tourisme transfrontalier et ambitionne de faire de la zone économique du poste-frontière de Môc Bai un nouveau pôle régional d'échanges (le commerce bilatéral avec le Cambodge ayant atteint 2,74 milliards de dollars depuis le début de l'année 2025).

Les liens d'amitié se renforcent également à travers les échanges culturels et sportifs, ainsi que par le succès du 2ᵉ Programme d'échange d'amitié de défense frontalière Vietnam-Cambodge. L'ouverture prochaine, prévue le 5 décembre 2025, de la paire de postes-frontières internationaux Tân Nam - Meun Chey ouvrira de nouvelles perspectives de coopération.

Par ailleurs, la coordination en matière de sécurité frontalière reste étroite, permettant de lutter efficacement contre la contrebande et la criminalité transfrontalière. Tây Ninh a par ailleurs collaboré avec les autorités cambodgiennes pour rapatrier 8 627 restes de volontaires et experts vietnamiens tombés au Cambodge.

Doàn Trung Kiên a conclu en réaffirmant que Tây Ninh poursuivra une coopération plus profonde, plus concrète et plus efficace avec les provinces voisines du Cambodge, afin que la frontière devienne véritablement un espace de paix, d'amitié et un moteur de développement commun pour les deux nations.

Le 28 novembre, le vice-président du Comité populaire provincial a également participé à la Réunion des hauts fonctionnaires (SOM) Vietnam-Cambodge, où ont été abordés le développement du commerce frontalier, la connectivité des infrastructures et la mise en œuvre des accords signés, confirmant ainsi le rôle proactif de Tây Ninh dans la construction d’une frontière stable et prospère.

VNA/CVN