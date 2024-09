Approfondir le partenariat stratégique intégral Vietnam - Russie

Photo : ST/CVN

C’est ce qu’a estimé le secrétaire général et président du Bureau de l'Assemblée nationale, Bùi Van Cuong, avec la presse avant la visite de Trân Thanh Mân en Russie, les 8 et 9 septembre, sur invitation du président de la Douma d'État de Russie Viatcheslav Victorovitch Volodine et de la présidente du Conseil fédéral de la Fédération de Russie, Valentina Ivanovna Matvienko.

Il s'agit de la première visite officielle en Russie du dirigeant vietnamien en tant que président de l'Assemblée nationale du Vietnam. Il va s’entretenir avec le président de la Douma d'État de Russie, présider la troisième session de la Commission de coopération interparlementaire entre l'Assemblée nationale du Vietnam et la Douma d'État de Russie.

Il va aussi s'entretenir, rencontrer et interagir avec de hauts dirigeants russes, des dirigeants de Partis politiques de Russie ; des dirigeants de localités russes coopérant avec le Vietnam et d’autres activités.

Reconnaissant l'importance de cette visite, les dirigeants du Bureau de l'Assemblée nationale et de la Commission des relations extérieures de l’Assemblée nationale échangent régulièrement des informations avec les agences compétentes, a-t-il dit.

Évaluant les relations entre l'Assemblée nationale du Vietnam et la Douma d'État, Bùi Van Cuong a précisé que le modèle de commission de coopération interparlementaire entre l'Assemblée nationale du Vietnam et la Douma d'État de Russie était le modèle de coopération interparlementaire de plus haut niveau, le premier du genre entre l’Assemblée nationale du Vietnam et un organe législatif étranger.

La commission se réunit une fois par an alternativement dans chaque pays. À chaque session, les deux parties échangent, discutent et partagent leurs expériences en matière de promulgation de politiques et de lois ; examinent la mise en œuvre des accords et proposent des mesures visant à promouvoir la mise en œuvre des documents de coopération dans tous les domaines de la politique - diplomatie et économie - commerce - investissement, défense - sécurité, énergie, transport, information - communication, finance, éducation - formation, science - technologie, culture - tourisme, coopération décentralisée et coopération lors des forums multilatéraux.

Depuis la création de ce mécanisme de coopération en 2018, les deux parties ont tenu la première à Moscou en 2019, la deuxième à Hanoï en 2023 et la troisième à Moscou à l'occasion de cette visite du dirigeant vietnamien en Russie.

VNA/CVN