Le Vietnam et l'Égypte promeuvent leur coopération globale dans tous les domaines

Dans le cadre d'une visite de travail en Égypte les 28 et 29 novembre, la vice-ministre des Affaires étrangères, Nguyên Minh Hang, a rendu une visite de courtoisie au ministre égyptien des Affaires étrangères, de l'Émigration et des Affaires des expatriés, Badr Ahmed Mohamed Abdelatty. Elle a également coprésidé la 10 e session de consultation politique entre les deux ministères.

>> L'Égypte veut attirer davantage d'investissements du Vietnam

>> Le Vietnam et l'Égypte souhaitent renforcer leur coopération

Photo : VNA/CVN

Lors de sa rencontre avec la vice-ministre Nguyên Minh Hang, le ministre Badr Ahmed Mohamed Abdelatty a souhaité un développement plus vigoureux des relations avec le Vietnam, notamment dans l'économie. Il a qualifié la coopération amicale entre le Vietnam et l'Égypte de relations "spéciales" qui doivent continuer à être approfondies et dirigées vers de nouveaux sommets.

De son côté, la vice-ministre Nguyên Minh Hang a souligné que l'Égypte était l'un des partenaires les plus importants du Vietnam en Afrique.

Elle a proposé que les deux parties renforcent les discussions pour trouver des solutions visant à créer des avancées dans la coopération bilatérale dans tous les domaines, notamment l'économie, et promeuvent la coopération dans de nouveaux domaines tels que le Halal, les énergies renouvelables... Elle a également suggéré d’étudier les possibilités de négocier un accord de libre-échange.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties ont également discuté de l'organisation prochaine de la 6e réunion du Comité mixte et de la 3e réunion du Sous-comité de l'industrie et du commerce.

Elles ont convenu d'intensifier les négociations en vue de la signature d'un accord pour éviter la double imposition, de la mise à jour de l'accord d'encouragement et de protection des investissements...

S’agissant des questions internationales et régionales d'intérêt commun, telles que la situation au Moyen-Orient et en Mer Orientale, les deux parties ont souligné l'importance du multilatéralisme et du respect du droit international. Elles ont convenu de poursuivre le soutien mutuel au sein des forums régionaux et internationaux, pour la paix et le développement des deux régions et du monde.

VNA/CVN