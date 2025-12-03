Vietnam - Russie : coopération en fonction publique et lutte contre corruption

Le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoa Binh a reçu le 3 décembre, à Hanoi, la délégation de haut niveau de l’Agence russe de la fonction publique, des ressources humaines et de la lutte contre la corruption, dirigée par le conseiller du Président russe Mironov Dmitry, à l’occasion de leur visite de travail au Vietnam.

Le vice-Premier ministre Nguyên Hoa Binh a transmis les salutations et félicitations du Premier ministre Phạm Minh Chính à la délégation, soulignant les relations d’amitié et de coopération durables entre le Vietnam et la Fédération de Russie depuis plus de 70 ans. Il a rappelé que le partenariat stratégique global établi en 2012 constitue un précieux acquis, consolidé à travers des échanges réguliers et des contacts bilatéraux fréquents à tous les niveaux.

Le conseiller du président russe Mironov Dmitry a exprimé sa profonde sympathie pour les conséquences des récentes inondations dans le centre du Vietnam, précisant que le Président russe avait envoyé un message au secrétaire général Tô Lâm et au Président Luong Cuong pour exprimer sa compassion aux familles des victimes et souhaiter un prompt rétablissement aux blessés. Il a également adressé ses félicitations pour le 80e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam, rappelant les événements importants célébrés cette année par les deux pays : 75 ans de relations diplomatiques, 50 ans de la libération du Sud et de la réunification du Vietnam, et 80 ans de la Grande Guerre patriotique. Il a rendu hommage aux soldats vietnamiens ayant participé à la défense de Moscou et réaffirmé que l’amitié Vietnam – Russie surmonte les épreuves du temps, avec un soutien mutuel constant.

Lors de la rencontre, Mironov Dmitry a présenté les activités de la délégation au Vietnam, notamment la préparation pour la signature du protocole d’accord de coopération entre l’Inspection gouvernementale du Vietnam et l’Agence russe de la fonction publique, des ressources humaines et de la lutte contre la corruption, tout en invitant le Vice-Premier ministre permanent et l’Inspecteur général à visiter la Russie prochainement.

Le vice-Premier ministre Nguyen Hoa Binh a souligné la relation de coopération efficace entre les deux agences, mettant en avant le rôle central de l’Inspection gouvernementale dans la lutte contre la corruption, sous la direction directe du secrétaire général Tô Lâm et du Comité central de pilotage sur la lutte contre la corruption, le gaspillage et les comportements négatifs.

Les deux parties ont convenu de renforcer les échanges de délégations de haut niveau, la coopération en formation et en perfectionnement du personnel, afin d’améliorer l’efficacité de la lutte contre la corruption et de construire un gouvernement intègre, transparent et responsable.

L’Inspecteur général du Vietnam, Doàn Hông Phong, et le président de l’Agence russe, Travnikov Maxim, ont partagé les résultats positifs obtenus dans la lutte contre la corruption dans leurs pays respectifs, et exprimé le souhait de renforcer les échanges d’expérience, les formations, les séminaires spécialisés, et le développement d’un système de bases de données transparent, ainsi que la gestion des biens publics et la prévention de la corruption dans les secteurs public et privé.

La rencontre s’est conclue par la cérémonie de signature du protocole d’accord de coopération entre l’Inspection gouvernementale du Vietnam et l’Agence russe de la fonction publique, des ressources humaines et de la lutte contre la corruption, sous le témoin du vice-Premier ministre Nguyên Hoa Binh et du conseiller du Président russe Mironov Dmitry, marquant un nouveau pas dans la coopération bilatérale dans les domaines de la fonction publique, des ressources humaines et de la lutte contre la corruption.

Ce protocole ouvre la voie à une coopération plus intégrale, visant à renforcer l’efficacité de la lutte contre la corruption et à promouvoir un partenariat Vietnam – Russie durable et étendu à d’autres domaines de potentiel commun.

