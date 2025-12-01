Vietnam - Russie : Vers un approfondissement du partenariat stratégique global

Le Parti, l’État et le peuple vietnamiens attachent une grande importance à l’amitié traditionnelle et au partenariat stratégique global avec la Russie, considérée comme un partenaire de première importance dans la politique étrangère du Vietnam.

>> Le président vietnamien reçoit le gouverneur de l'oblast de Kalouga de Russie

>> Coopérer avec les entreprises russes dans les domaines des énergies renouvelables et de l’agriculture

>> Vietnam - Russie : Nouvelle dynamique dans la coopération parlementaire

Photo : VNA/CVN

C’est ce qu’a affirmé le vice-Premier ministre Trân Hông Hà, président de la sous-commission vietnamienne du Comité intergouvernemental Vietnam - Russie sur la coopération économique, commerciale, scientifique et technique, en recevant, le 1er décembre à Hanoï, le premier vice-président du Conseil de la Fédération de Russie, A. V. Yatskin, en visite de travail au Vietnam du 29 novembre au 5 décembre.

Trân Hông Hà a salué la coopération entre le Conseil de la Fédération de Russie et l’Assemblée nationale du Vietnam et a affirmé que le Vietnam est prêt à promouvoir la coopération avec la Russie dans tous les domaines, dans l’intérêt des deux peuples.

Il a également exprimé sa profonde gratitude pour le soutien matériel et moral que les dirigeants et le peuple russes ont apporté aux populations du Centre du Vietnam touchées par les récentes intempéries.

De son côté, A. V. Yatskin a indiqué que la Russie accorde une attention constante au développement des relations avec le Vietnam et se tient prête à promouvoir la coopération dans divers secteurs, afin de rendre plus substantiel leur partenariat stratégique global dans la nouvelle période.

Il a affirmé que le Conseil de la Fédération soutient fermement l’amitié et la coopération avec le Vietnam et souhaite renforcer et étendre les liens entre les localités des deux pays.

Les deux parties ont passé en revue la coopération bilatérale, reconnaissant les efforts déployés par les ministères et secteurs pour mettre en œuvre les accords conclus par les hauts dirigeants.

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a notamment proposé à la partie russe d’accélérer les projets de coopération énergétique, de soutenir le Vietnam dans l’utilisation efficace des bourses annuelles octroyées par la Russie, et de promouvoir les échanges culturels ainsi que les échanges entre les deux peuples.

Les deux parties ont convenu d’organiser prochainement une nouvelle réunion afin de continuer à promouvoir la coopération Vietnam - Russie, notamment en vue de l’Année croisée de la science et de la technologie en 2026.

VNA/CVN