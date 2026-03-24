Un vice-ministre des Affaires étrangères reçoit l'ambassadeur du Royaume-Uni

Dans l'après-midi du 24 mars, au siège du ministère vietnamien des Affaires étrangères, à Hanoï, le vice-ministre Dang Hoàng Giang, chef du SOM ASEAN Vietnam, a reçu l'ambassadeur du Royaume-Uni au Vietnam, Iain Frew, et échangé le renforcement de la coopération ASEAN - Royaume-Uni et le développement des relations bilatérales Vietnam - Royaume-Uni.

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Photo : VNA/CVN

Les deux diplomates ont salué les progrès significatifs de la relation ASEAN - Royaume-Uni, marquée par un taux d’exécution de 98,9 % du Plan d'action pour la période 2022-2026. Ils ont souligné que l’année en cours, célébrant le 5e anniversaire du Partenariat de dialogue ASEAN - Royaume-Uni (2021-2026), constitue un levier majeur pour insuffler une nouvelle dynamique à cette coopération dans l'avenir.

Le vice-ministre Dang Hoàng Giang a affirmé qu'en sa qualité de coordinateur des relations ASEAN - Royaume-Uni pour la période 2024-2027, le Vietnam continuera de collaborer étroitement avec la partie britannique. L’objectif est d’orienter ce partenariat vers un développement puissant, global, durable et stratégique, répondant aux besoins mutuels et s'adaptant aux nouvelles réalités internationales.

Le Vietnam coordonne activement l’élaboration du Plan d'action ASEAN - Royaume-Uni pour 2027-2031, en mettant l'accent sur des secteurs prioritaires tels que l'économie, la finance, la transition verte, le développement durable, la lutte contre le changement climatique, l'innovation et la coopération maritime.

Sur le plan bilatéral, le vice-ministre Dang Hoàng Giang a apprécié l'assistance du Royaume-Uni dans l'établissement d'un centre financier international au Vietnam et la promotion de la coopération sectorielle. Il a également invité Londres à partager activement son expertise en matière de transition vers les énergies propres.

L'ambassadeur Iain Frew a salué le rôle de coordinateur du Vietnam ainsi que sa position de plus en plus active et proactive au sein de l'ASEAN et sur la scène internationale, notamment sa contribution au traitement des questions régionales et mondiales. Il a réaffirmé sa disponibilité à coopérer étroitement avec le Vietnam pour mettre en œuvre les domaines prioritaires définis par les deux parties.

VNA/CVN