Vietnam - Royaume-Uni : coopération dans la défense, un pilier du partenariat stratégique

>> Le président plaide pour le partenariat stratégique le Vietnam et le Royaume-Uni

>> Le Vietnam et le Royaume-Uni encouragent la collaboration interparlementaire

>> Le Vietnam et le Royaume-Uni tiennent leur 10e dialogue stratégique à Hanoï

Photo : Phong Hà/VNA/CVN

Évaluant la coopération en matière de défense entre le Vietnam et le Royaume-Uni, l'ambassadeur a déclaré que cette coopération était devenue un pilier important du partenariat stratégique bilatéral. Ces dernières années, dans le cadre du mémorandum d'accord sur la coopération bilatérale en matière de défense signé en 2017, les deux parties ont activement échangé des visites de haut niveau pour contribuer à promouvoir la coopération bilatérale en la matière.

Le diplomate a souligné les réalisations de la coopération bilatérale dans de nombreux domaines tels que le maintien de la paix, la médecine militaire, les secours en cas de catastrophe, la sécurité maritime et l'industrie de défense, pour l’intérêt commun des deux parties, pour la paix et la sécurité dans la région et pour résoudre les problèmes mondiaux.

Photo : Phong Hà/VNA/CVN

Les deux pays célébreront l'année prochaine les 15 ans de partenariat stratégique, ce qui constitue une occasion importante pour les deux parties de développer davantage leur coopération dans de nombreux domaines, y compris la défense.

À cette occasion, le colonel Vu Vinh Ha a exprimé son honneur d’assumer la mission d'attaché de défense du Vietnam au Royaume-Uni. Le colonel s'est engagé à faire de son mieux pour faire du bureau de l'attaché de défense du Vietnam au Royaume-Uni une agence de consultations et un canal d'informations importantes et efficaces pour relier les deux ministères de la Défense, en exploitant toutes les opportunités et tous les domaines de coopération bilatérale et en participant activement à la diplomatie militaire pour améliorer la compréhension, instaurer la confiance et promouvoir de bonnes relations d’amitié entre les deux ministères de la Défense ainsi qu'avec d'autres bureaux d'attachés de défense étrangers au Royaume-Uni, contribuant ainsi à l'approfondissement davantage du partenariat stratégique Vietnam - Royaume-Uni.

Étaient présents à la cérémonie des représentants du ministère des Affaires étrangères, du ministère de la Défense et du Parlement britannique, des représentants des ambassades et des bureaux d'attachés de défense étrangers au Royaume-Uni ainsi que des représentants d'organisations et d'associations britanniques et internationales au Royaume Uni.

VNA/CVN