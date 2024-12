Le président de l'Assemblée nationale rencontre le président exécutif du FEC

Photo : Doan Tân/VNA/CVN

Au cours de cette rencontre, Trân Thanh Mân a souligné l'importance de l’amitié traditionnelle entre le Vietnam et le Japon, rappelant la célébration des 50 ans de leurs relations diplomatiques et l'établissement de leur partenariat stratégique global pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde en 2023.

Il a constaté que les relations politiques entre les deux nations continuaient de se consolider, parallèlement au développement heureux de la coopération bilatérale dans l’économie, les sciences et les technologies, l’éducation et la formation, la défense, la sécurité...

Selon lui, les quelque 600.000 Vietnamiens au Japon et 23.000 Japonais au Vietnam contribuent activement au développement socio-économique des deux pays, tout en servant de passerelle pour le renforcement des liens d’amitié et de la compréhension mutuelle entre les deux peuples.

Le plus haut législateur vietnamien a apprécié l’engagement du FEC dans l'envoi de délégations économiques, éducatives et culturelles au Vietnam, ainsi que son soutien aux activités de l'ambassade du Vietnam au Japon…

Le président de l'Assemblée nationale a invité la FEC et son président exécutif Ken Matsuzawa à poursuivre leur engagement dans le renforcement des relations bilatérales, particulièrement les liens en matière économique dans les domaines traditionnels et émergents tels que les semi-conducteurs, la transformation numérique et la transition verte au Vietnam.

Soulignant les similitudes culturelles entre les deux pays, Trân Thanh Mân a recommandé que la FEC continue de promouvoir les échanges culturels et interpersonnels, en organisant des événements au Vietnam et au Japon, ainsi que d’assister la communauté vietnamienne dans ce pays.

Pour sa part, Ken Matsuzawa a salué le rôle et la position du Vietnam sur les domaines politique, économique et diplomatique, tant au niveau régional qu'international.

Il a annoncé l'organisation d'une mission économique au Vietnam en mars 2025, réunissant des entreprises membres spécialisées dans les technologies de l'information, l'économie et l'énergie…, souhaitant que ce voyage contribue à approfondir la coopération bilatérale. Enfin, il a exprimé sa confiance quant au succès de la visite de Trân Thanh Mân au Japon pour le renforcement des relations bilatérales.

VNA/CVN