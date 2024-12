Le président de l'AN rencontre un dirigeant du groupe japonais Tokyu

Dans le cadre de sa visite officielle au Japon, le président de l'Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, a rencontré le président du conseil d'administration du groupe Tokyu, Nomoto Hirofumi, dans la matinée du 5 décembre, à Tokyo.

Photo : Doan Tân/VNA/CVN

Lors de la rencontre, le dirigeant de Tokyu a informé Trân Thanh Mân des résultats de la coopération entre son groupe et Becamex dans le développement d’infrastructures urbaines dans la province vietnamienne de Binh Duong (Sud).

Nomoto Hirofumi a émis son souhait de continuer à coopérer dans le but de faire de Binh Duong une zone urbaine verte et intelligente, de développer les activités d'investissement dans le domaine des infrastructures urbaines au Vietnam en général et à Binh Duong en particulier.

Trân Thanh Mân a apprécié le groupe Tokyu et la coentreprise Tokyu-Becamex pour l’efficacité des projets d'investissement dans l’immobilier à Binh Duong, contribuant grandement à la création d'un nouvel écosystème sur l'environnement de vie et de travail, à l’attraction des investissements et à l’accélération du projet de ville intelligente de Binh Duong.

Le plus haut législateur vietnamien a demandé au groupe Tokyu de continuer à soutenir Binh Duong pour accélérer la mise en œuvre de projets d'infrastructures et de transports, ainsi que d’étendre ses investissements à d’autres localités vietnamiennes.

La Sarl Becamex Tokyu a été créée en mars 2012 et opère dans les domaines de l'investissement et de l’immobilier.

VNA/CVN