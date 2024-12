Promouvoir les échanges parlementaires entre le Vietnam et l'Allemagne

Une délégation du Comité permanent de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam a effectué les 2 et 3 décembre une visite de travail à Francfort-sur-le-Main du Land de Hesse et à Berlin en Allemagne, pour discuter du développement de l'éducation, de l'élaboration des lois et des activités d'amitié.

À Francfort, la délégation a rencontré Armin Schwarz, ministre de la Culture, de l'Éducation et des Opportunités de Hesse, pour échanger des expériences sur le développement de l'éducation. Le ministre Armin Schwarz a présenté le projet DigitalTruck, un modèle avancé d'éducation numérique dans le Land de Hesse visant à susciter l'intérêt des élèves pour la technologie.

Le chef de la délégation de l'AN vietnamienne, Nguyên Dac Vinh, membre du Comité central du Parti, président de la Commission de la culture et de l'éducation de l'AN, a souligné le rôle important de l'éducation dans le développement d'une main-d'œuvre de haute qualité au Vietnam au service de l'industrialisation et de la modernisation du pays et a exprimé le désir de renforcer la coopération avec l'Allemagne dans ce domaine.

À Berlin, la délégation a travaillé avec le Dr Georg Kleemann, secrétaire général adjoint du Bundesrat d'Allemagne, pour discuter des activités législatives et de la promulgation de documents juridiques pour des améliorations institutionnelles au service du développement.

Elle a également rencontré Gabriele Katzmarek, présidente du Groupe des parlementaires d'amitié Allemagne - ASEAN, pour discuter du renforcement des relations bilatérales à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques en 2025.

Nguyên Dac Vinh, également chef du Groupe des parlementaires d'amitié entre le Vietnam et le Parlement européen, a proposé que les deux pays augmentent les échanges de délégations à tous les niveaux et sur tous les canaux du Parti, de l'État, du Parlement et des échanges entre les peuples, tout en continuant à maintenir les mécanismes de coopération existants.

Il a exprimé son espoir que la partie allemande encouragerait les entreprises locales à étendre leurs investissements et leurs activités au Vietnam. Il a également appelé Gabriele Katzmarek à inciter le Parlement allemand à accélérer la ratification de l'Accord de protection des investissements (EVIPA).

Ses autres propositions à la partie allemande comprenaient la promotion de la levée rapide par la Commission européenne d'un avertissement de carton jaune imposé aux produits aquatiques vietnamiens et l'aide à l'accès du Vietnam aux sources de financement et aux technologies pour la transition énergétique, l'économie verte et le développement de l'économie circulaire, et la réponse au changement climatique.

Gabriele Katzmarek a salué les propositions et a souligné la forte demande de main-d'œuvre en Allemagne, notamment dans le secteur des soins de santé, où les aides-soignants vietnamiens sont particulièrement appréciés.

La délégation de l'AN vietnamienne a également visité l'ambassade du Vietnam à Berlin pour mettre à jour la situation socio-politico et économique du Vietnam et entendre les propositions de l'ambassadeur pour un meilleur travail juridique ciblant la communauté d'outre-mer.

