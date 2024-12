Le président de la République assigne les tâches à Thanh Hoa

Le président Luong Cuong a salué les réalisations obtenues par cette province ces derniers temps. La province se classe au 2e rang du pays en terme de croissance annuel moyen du PIB régional estimée à 9,92% pour la période 2021 - 2024 et à 11,72% cette année.

Le PIB par habitant en 2024 est 1,52 fois supérieur à celui de 2020. La valeur des exportations de biens en 2024 est 1,7 fois supérieure à celle de 2020. À ce jour, la province compte 173 projets d'IDE valides, avec un capital d'investissement total enregistré de 15 milliards d'USD, se classant au premier rang parmi les provinces de la partie Nord du Centre et au huitième rang du pays pour attirer les IDE. Le taux de pauvreté en 2024 sera de 2,12%, soit une baisse moyenne de 1,55%/an.

Afin de promouvoir les résultats obtenus et d'accomplir les tâches dans les temps à venir, le président a demandé à la province de Thanh Hoa de constituer un contingent de cadres qualifiés, dynamiques, créatifs, qui osent penser et faire ; et de bien faire le travail du personnel pour les congrès du Parti à tous les niveaux.

La province doit promouvoir davantage sa position géopolitique, géoéconomique et stratégique en matière de sécurité et de défense ; renforcer l'élimination des goulots d'étranglement et des obstacles au développement ; mobiliser toutes les ressources pour le développement socio-économique ; améliorer l'efficacité et l'efficience de la gestion de l'État, créer un environnement d'investissement et d'affaires véritablement ouvert, favorable et transparent pour attirer les projets d'investissement et créer davantage de nouveaux emplois.

Le chef d’État a également demandé à la province de s’attacher à la mise en œuvre à la rationalisation de la structure organisationnelle du système politique pour la rendre simple, efficace et performante, et de bien réaliser la résolution N°1238 du Comité permanent de l’Assemblée nationale sur la répartition des unités administratives au niveau de districts et de communes de cette localité pour la période 2023-2028.

Le dirigeant s'est dit convaincu que les autorités provinciales et le peuple de Thanh Hoa mettront en œuvre avec succès les objectifs et les tâches fixés par le XIXe Congrès provincial du Parti, contribuant ainsi à la mise en œuvre de la résolution du XIIIe Congrès national du Parti, l’aidant ainsi à se développer plus rapidement, de manière durable et globale.

VNA/CVN