Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, se rend à Ninh Thuân

Photos : Thông Nhât/VNA/CVN

Tô Lâm a salué les efforts et les réalisations obtenus par l'organisation du Parti, les autorités et la population de Ninh Thuân, tout en proposant des orientations de développement importantes.

Concernant les projets d'énergie éolienne et solaire encore confrontés à des obstacles, le chef du Parti a demandé au gouvernement et aux ministères, notamment au ministère de l'Industrie et du Commerce, de lever rapidement les difficultés liées aux mécanismes et politiques afin de stimuler le développement des énergies renouvelables du pays.

Projet de l'énergie nucléaire

En ce qui concerne l'énergie nucléaire, l'Assemblée nationale a récemment décidé de poursuivre la mise en œuvre de la politique d'investissement dans l'énergie nucléaire à Ninh Thuân suspendu depuis huit ans. Tô Lâm a souligné l'importance de cette source d'énergie pour garantir la sécurité énergétique, accélérer la transition vers une énergie verte et atteindre l’objectif de neutralité carbone d'ici 2050.

Il a également affirmé que ce projet non seulement répondrait aux besoins en électricité, mais contribuerait également au développement de ressources humaines de haute qualité et au renforcement des capacités scientifiques et technologiques du pays.

Le secrétaire général a exprimé son souhait que la population de Ninh Thuân et des localités voisines soutienne et mobilise des ressources pour développer ce grand projet énergétique au service du développement national. En parallèle, il s'est engagé à ce que le Parti et l'État sélectionnent des technologies avancées, des partenaires fiables et des équipes compétentes pour garantir une exploitation sûre et efficace.

Selon Tô Lâm, le développement de la province reste en deçà de son potentiel et nécessite des efforts plus vigoureux. Il a également insisté sur la nécessité pour Ninh Thuân de valoriser ses atouts dans des secteurs comme le tourisme, l'économie maritime, les énergies renouvelables, ainsi que les industries du sel et des produits chimiques dérivés, etc.

Dans les temps à venir, la province devrait poursuivre le travail de construction et de rectification du Parti et du système politique, a souligné le secrétaire général du Parti. Il a exhorté Ninh Thuân à sanctionner fermement les violations, à prévenir et à repousser les dégradations de l'idéologie politique, de la morale, du mode de vie, et des signes d'"auto-évolution" et "auto-transformation" d'idées politiques parmi un certain nombre de cadres et de membres du Parti.

La province doit renforcer les activités de contrôle, de supervision et d'application des sanctions disciplinaires du Parti à l'encontre des membres violant les règles, tout en intensifiant les efforts de lutte contre la corruption, le gaspillage et les comportements négatifs.

Photos : VNA/CVN

La province de Ninh Thuân doit se concentrer sur la réorganisation de l'appareil du système politique pour le rendre efficace et performant. Elle doit également poursuivre l'innovation et améliorer l'éducation et la formation, développer des ressources humaines de haute qualité et attirer des investissements dans les infrastructures, associer le développement économique avec la garantie de la défense et de la sécurité nationale.

Il a insisté sur la nécessité de préparer les conditions nécessaires pour relancer la centrale nucléaire de Ninh Thuân, tout en poursuivant les politiques sociales, en soutenant les familles méritantes, les minorités ethniques et en réduisant durablement la pauvreté.

Selon Tô Lâm, avec un esprit d'innovation et de détermination, Ninh Thuân connaîtrait une forte croissance et apporterait une contribution importante au développement global national.

À l'approche du 80e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire du Vietnam, le secrétaire général du Parti et sa délégation sont allés déposer une gerbe de fleurs et offrir de l'encens au cimetière des martyrs de Ninh Thuân, rendant hommage aux héros qui se sont sacrifiés pour l'indépendance et la liberté de la nation.

VNA/CVN