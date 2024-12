Éliminer les goulots d’étranglement pour une croissance à deux chiffres

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé lors d’une réunion thématique du gouvernement sur la construction des lois, mercredi 4 décembre à Hanoi, d’éliminer les goulots d’étranglement, notamment institutionnels et politiques, pour accélérer le développement national.

Il faut continuer à examiner et à identifier les problèmes et les insuffisances dans le système des documents juridiques normatifs, à proposer des amendements, des compléments et à éliminer les "goulots d’étranglement" pour atteindre l’objectif d’une croissance à deux chiffres dans un avenir proche, a-t-il déclaré.

Force motrice du développement

Les institutions, les mécanismes et les politiques constituent aussi une force motrice et une ressource du développement, mais les institutions elles-mêmes représente le goulot d’étranglement des goulots d’étranglement, a-t-il indiqué.

Le chef du gouvernement a demandé d’élaborer des projets de loi et de résolution pour institutionnaliser les lignes directrices et les politiques du Parti relatives aux domaines, contribuant ainsi à dégager et à mobiliser des ressources pour le développement national.

Il est d’autant plus impératif que que le Vietnam s’est fixé l’objectif d’atteindre une croissance à deux chiffres dans la prochaine période pour devenir un pays en développement doté d’une industrie moderne et d’un niveau de revenu moyen supérieur en 2030, et un pays développé à revenu élevé à l’horizon 2045, a-t-il souligné.

Soulignant la nécessité de renouveller la pensée en matière de construction des lois, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé que les projets de loi soient à la fois gérables et ouverts à la mobilisation des ressources de la société pour répondre aux besoins de développement du pays.

Il a ordonné de réviser, d’éliminer résolument le mécanisme "demander-donner", d’éviter de créer un écosystème négatif, en accordant une attention particulière au travail de prévention et de lutte contre la négativité, la corruption et les intérêts de groupe dans le processus de construction des lois et des ordonnances.

Le chef du gouvernement a également demandé de minimiser les procédures administratives, de réduire les coûts de conformité pour les citoyens et les entreprises, d’appliquer la science et la technologie, la transformation numérique et de réduire les transactions directes, car cela facilite la négativité et la petite corruption.

En même temps, il faut diligenter le déploiement des lois et des résolutions adoptées par l’Assemblée nationale lors de sa 8e session et certaines lois adoptées par l’Assemblée nationale lors de sa 7e session; continuer à réviser les lois promulguées pour perfectionner le système juridique, à renforcer la discipline et à contrôler le pouvoir dans la construction législative, a-t-il encore indiqué.

