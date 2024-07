Le président plaide pour le partenariat stratégique le Vietnam et le Royaume-Uni

Le Vietnam attache de l’importance au renforcement des relations avec le Royaume-Uni, pays ayant une voix importante dans le monde, et déploie de nombreuses politiques pour renforcer sa coopération avec la région en général et avec le Vietnam en particulier, a déclaré le président Tô Lâm.

Le chef de l’État a salué l’échange régulier de délégations, le déploiement efficace des mécanismes de coopération dans des domaines tels que la politique et la diplomatie, l’économie, la sécurité et la défense, la collaboration étroite et le soutien mutuel dans les forums multilatéraux et les organisations internationales.

La coopération bilatérale en matière de commerce et d’investissement, un domaine clé des relations bilatérales, a connu une croissance positive sous l’effet de l’Accord de libre-échange Vietnam - Royaume-Uni, a-t-il indiqué.

L’adhésion du Royaume-Uni à l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) contribuera à créer une nouvelle dynamique à cette coopération, a-t-il poursuivi, ajoutant que le Vietnam, coordinateur des relations ASEAN - Royaume-Uni, promouvra activement la coopération entre le Royaume-Uni et la région.

Le président Tô Lâm a demandé au Royaume-Uni d’intensifier les échanges et contacts, de promouvoir la coopération en matière de sécurité et de défense, de faciliter les activités commerciales et d’investissement entre les entreprises vietnamiennes et britanniques.

Il a également exhorté le Royaume-Uni, dans sa qualité de coordinateur du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) entre le Vietnam et le G7, de continuer à soutenir activement le Vietnam dans l’accès aux ressources financières, le transfert de technologie et le développement des ressources humaines pour atteindre l’objectif de neutralité carbone d’ici 2050.

Il a hautement apprécié les résultats de la coopération bilatérale dans le domaine de l’éducation et de la formation et a espéré que les deux parties continueront à mettre en œuvre des activités de coopération riches et diversifiées dans les domaines de la culture, du tourisme et des spors afin de renforcer la compréhension mutuelle et de contribuer à promouvoir les relations d’amitié et de coopération en général.

Pour sa part, l’ambassadeur Iain Frew a déclaré que le nouveau gouvernement britannique poursuivrait la politique étrangère du gouvernement précédent, en donnant la priorité à la promotion des relations avec l’ASEAN et du partenariat stratégique avec le Vietnam.

Il a affirmé que le Royaume-Uni continuerait à accompagner et à soutenir le développement durable du Vietnam, notamment dans les domaines prioritaires de la coopération qui sont également des domaines dans lesquels le Royaume-Uni possède des avantages tels que l’éducation et la formation, la finance, la transition énergétique...

Le diplomate a souligné que le Royaume-Uni s’engage et souhaite coopérer étroitement avec le Vietnam pour relever les défis communs, notamment la réponse aux changements climatiques, et est prêt à partager ses expériences avec le Vietnam dans le cadre du JETP.

Sur la coopération dans les forums multilatéraux et régionaux, il a partagé la position du Vietnam sur la résolution des problèmes internationaux et régionaux dans le respect du droit international et des principes fondamentaux de la Charte des Nations unies et de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, contribuant ainsi à maintenir un environnement de paix, de stabilité et de développement des pays de la communauté internationale.

