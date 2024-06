Vietnam - R. de Corée : une visite pour booster les relations bilatérales

S'adressant à la presse, Choi Young Sam a déclaré que la visite du 30 juin au 3 juillet constituerait le premier engagement au plus haut niveau avec la République de Corée depuis que les deux pays ont élevé leurs relations au rang de partenariat stratégique intégral en 2022. Elle intervient exactement un an après que la visite d'État du président Yoon Suk Yeol.

Grâce à cette visite, les deux pays accéléreront la mise en œuvre du Plan d'action visant à mettre en œuvre le partenariat stratégique intégral bilatéral initié lors de la visite d'État du président Yoon Suk Yeol au Vietnam l'année dernière.

Les deux Premiers ministres devraient discuter de l'expansion de la coopération bilatérale dans tous les domaines, notamment le commerce, les minéraux critiques, le travail, les technologies de l'information et de la communication comme les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle, la transformation numérique, les échanges entre les peuples, la culture, le tourisme et les échanges de localité à localité.

En outre, les deux parties exploreront les moyens de renforcer la coopération régionale, notamment au sein de l'ASEAN et de la sous-région du Mékong, et collaboreront pour relever les défis mondiaux tels que le changement climatique afin de contribuer à la paix et à la prospérité régionales et mondiales.

Choi Young Sam a exprimé l'espoir de la République de Corée que la visite élèvera davantage la coopération stratégique et substantielle bilatérale à un niveau proportionné à leur partenariat stratégique intégral.

L'ambassade de République de Corée et les agences concernées font tous leurs efforts pour garantir que la visite donnera les meilleurs résultats possibles, a-t-il déclaré.

Réfléchissant aux relations mutuellement bénéfiques entre la République de Corée et le Vietnam, il a souligné l'expérience de développement économique partagée par la République de Corée et les abondantes ressources humaines et naturelles fournies par le Vietnam. Les échanges entre les peuples sont également florissants, avec environ 90.000 familles sud-coréennes-vietnamiennes vivant ensemble.

Il a souligné la nécessité pour les deux pays d'élargir leur coopération au-delà de l'accent actuel mis sur l'industrie manufacturière, en s'aventurant dans des domaines tels que la transformation numérique, la transition verte et les industries culturelles.

Le diplomate a également partagé sa vision d'une collaboration sur la transition énergétique sans carbone, notamment l'hydrogène vert, et les futures industries vertes comme le recyclage des déchets, la conversion de l'énergie et la gestion intelligente de l'eau.

Durant un an au Vietnam, Choi Young Sam a observé de nombreuses similitudes entre le Vietnam et la République de Corée. Il a salué les fortes valeurs familiales, la diligence, l'honnêteté et le sens des responsabilités du peuple vietnamien, qui rappellent ceux des Sud-Coréens. La capacité du Vietnam à préserver ses traditions tout en s'adaptant aux changements, la fierté de son histoire et la jeune génération tournée vers l'avenir continuent de l'inspirer.

En remerciement pour la chaleur et l'affection qu'il a reçues du peuple vietnamien au cours de ses 35 années de carrière diplomatique, Choi Young Sam s'est engagé à œuvrer pour le développement continu des relations entre la République de Corée et le Vietnam dans les années à venir.

VNA/CVN