Vietnam - R. de Corée : renforcement du partenariat stratégique intégral

Photo : VNA/CVN

Han Duck-soo a exprimé sa conviction que la visite de Bùi Thanh Son constituerait une base importante pour promouvoir le partenariat stratégique intégral entre les deux pays.

Le Premier ministre a également exprimé ses bons sentiments envers le Vietnam et a félicité le pays pour ses remarquables réalisations socio-économiques ainsi que pour sa position et son rôle croissants dans la région.

Le gouvernement sud-coréen attache de l'importance aux relations bilatérales et considère le Vietnam comme un partenaire clé de sa politique extérieure dans la région, a-t-il affirmé.

Les deux parties ont partagé le point de vue sur la nécessité de renforcer la coopération, de maintenir des échanges et des contacts réguliers de haut niveau, de mettre en œuvre efficacement des mécanismes et des dialogues de coopération, de renforcer les liens économiques dans la pratique, de renforcer la collaboration dans les domaines de la culture, de l'éducation, du tourisme et du travail, ainsi que des relations entre les peuples des deux pays, maintenir la coordination dans les forums multilatéraux et favoriser la coordination sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun.

Renforcer les relations bilatérales

Bùi Thanh Son a également félicité la République de Corée pour ses réalisations et a affirmé que le ministère vietnamien des Affaires étrangères poursuivrait la coordination étroite avec son homologue sud-coréen et d'autres agences compétentes des deux pays pour renforcer les relations bilatérales de manière plus pratique et plus globale et de manière plus pratique selon l'esprit de l'accord conclu par les dirigeants de haut rang des deux pays, axé sur la mise en œuvre du programme d'action pour réaliser le partenariat stratégique intégral.

Bùi Thanh Son a profité de l'occasion pour remercier la République de Corée pour sa coopération active avec le Vietnam, aidant ce pays d'Asie du Sud-Est à remplir son rôle de coordinateur des relations ASEAN - République de Corée pour 2021-2024.

Il a appelé au soutien et au partage d'expériences de la République de Corée dans l'organisation du sommet sur le partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux 2030 (P4G) que le Vietnam accueillera en 2025, ainsi qu'au soutien continu du pays d'Asie de l'Est à la position du Vietnam et de l'ASEAN à l'Est.

Le Vietnam surveille toujours de près, soutient et est prêt à contribuer au processus de dénucléarisation de la péninsule coréenne, a souligné Bùi Thanh Son.

Photo : VNA/CVN

Le même jour, Bùi Thanh Son a eu des entretiens avec son homologue sud-coréen Cho Tae-yeol, au cours desquels l'invité a souligné la politique constante du Vietnam visant à promouvoir la coopération bilatérale, la rendant plus substantielle, intégrale et durable.

Il a suggéré à la République de Corée de garder les portes ouvertes aux produits vietnamiens pour entrer sur son marché et d'aider les entreprises vietnamiennes à rejoindre plus intensivement les chaînes d'approvisionnement mondiales des entreprises sud-coréennes, contribuant ainsi à porter le commerce bilatéral à 100 milliards de dollars en 2025.

Le ministre a également appelé le pays à améliorer la qualité et à accroître les investissements au Vietnam, notamment dans les semi-conducteurs, la transformation numérique, la transition verte, les énergies renouvelables et la haute technologie, envisager en outre d'accorder des prêts importants à des conditions préférentielles pour les principaux projets d'infrastructure du Vietnam et d'autres sur le changement climatique, approfondir la coopération dans les domaines du travail, du tourisme, de l'éducation et des échanges entre les peuples et offrir davantage de bourses aux étudiants vietnamiens.

Cho Tae-yeol s'est engagé à maintenir une coopération étroite avec le ministère vietnamien des Affaires étrangères, couvrant la mise en œuvre du programme d'action susmentionné, et a suggéré au Vietnam de créer un environnement favorable pour les investisseurs sud-coréens, tout en intensifiant la coopération dans la chaîne d'approvisionnement en minéraux essentiels, en développant des centrales électriques au GNL, et la production d'hydrogène.

Le ministre hôte a hautement apprécié le rôle du Vietnam en tant que coordinateur des relations ASEAN - République de Corée pour la période 2021-2024.

Tous deux ont souligné l'importance de la Mer Orientale pour la paix, la sécurité et la stabilité dans la région et sont convenus de continuer à soutenir la résolution des différends dans les eaux par des moyens pacifiques conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations unies de 1982 sur le droit du Mer (UNCLOS).

VNA/CVN