Le Vietnam et l'Inde recèlent un immense potentiel de coopération

Le consul général du Vietnam à Mumbai (Inde), Lê Quang Biên, a souligné que le partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et l'Inde avait connu des progrès notables dans de nombreux domaines, dont l'économie et le commerce. Les deux nations ont pour objectif de porter le commerce bilatéral à 20 milliards d'USD.

Photo : VNA/CVN

Selon lui, le Vietnam et l'Inde, étant des économies en développement rapide avec divers atouts, ont un énorme potentiel pour renforcer leur coopération en matière de commerce et d'investissement. Alors que l'Inde considère le Vietnam comme un pilier essentiel de sa politique "Act East" et un partenaire important dans sa vision Indo-Pacifique, le Vietnam donne toujours une grande priorité à une coopération intégrale avec l'Inde, en particulier dans les domaines économiques, commerciaux et de l'investissement.

Sur la base de ces conditions favorables et des forces complémentaires, les deux pays pourraient renforcer leur coopération dans divers domaines, a estimé Lê Quang Biên.

Le Vietnam est actuellement un centre manufacturier important en Asie du Sud-Est tandis que l'Inde augmente également sa capacité de production avec des ressources abondantes et une main-d'œuvre qualifiée. En tirant parti de la position stratégique du Vietnam comme une porte d'entrée de l'ASEAN et les accords commerciaux signés par le pays, les entreprises indiennes peuvent accéder à un vaste marché de consommation non seulement dans l'ASEAN mais aussi dans le monde entier, a-t-il suggéré.

Concernant le secteur technologique, Lê Quang Biên a proposé que les deux parties renforcent leur coopération en développant des joint-ventures qui cherchent et développent des initiatives de transfert de technologie et de partenariat stratégique dans les domaines de l'information, du fintech, du commerce électronique et des énergies renouvelables.

De plus, les deux parties devraient partager les meilleures pratiques en matière de transfert de technologies et d'investissement dans les secteurs de l'agriculture, de l'agroalimentaire et des infrastructures agricoles.

Dans les énergies renouvelables, grâce au transfert de technologies, au partage de connaissances et à des initiatives conjointes de recherche et de développement, l'Inde peut aider le Vietnam à exploiter son potentiel solaire, éolien et hydroélectrique.

Quant au tourisme, les deux pays ont organisé de nombreux événements importants pour le promouvoir dans leurs localités respectives, démontrant leur engagement, leur détermination et leur coopération active, favorisant la coopération bilatérale entre agences de gestion et entreprises touristiques. En outre, ils continuent de développer des formes de tourisme adaptées aux besoins et aux préférences des touristes de chaque partie.

Le développement des liaisons aériennes entre l'Inde et le Vietnam a favorisé fortement le tourisme entre les deux pays, avec 70 vols directs par semaine reliant l'Inde et le Vietnam opérés par des compagnies des deux pays.

En outre, la simplification des procédures de visa est également un facteur qui renforce les échanges entre les deux peuples, a conclu le diplomate vietnamien.

VNA/CVN