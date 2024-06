Le 70e anniversaire des "Cinq principes de coexistence pacifique" à Pékin

L'ancien secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nông Duc Manh, a participé vendredi 28 juin à Pékin, en Chine, à une conférence marquant le 70 e anniversaire des "Cinq principes de la coexistence pacifique" ( Five principles of peaceful co-existence ).

>> Célébration des dix ans de participation du Vietnam aux opérations de maintien de la paix



>> Promouvoir la coopération commerciale Vietnam - Chine

>> Les échanges de haut niveau élèvent le partenariat de coopération stratégique global Vietnam - Chine

Photo : VNA/CVN

Ayant pour thème "Faire avancer les Cinq principes de coexistence pacifique et construire conjointement une communauté de destin pour l'humanité", l'événement a attiré la participation de plus de 100 délégués et invités, dont plus de 20 anciens présidents, Premiers ministres et hauts dirigeants des pays réunis avec des experts, des universitaires et des membres de groupes d’amitié.

Dans son discours, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois et président chinois Xi Jinping a déclaré que les Cinq principes de la coexistence pacifique constituent une référence historique pour les relations internationales et l'État de droit international. Ils sont pleinement conformes aux buts et principes de la Charte des Nations unies, à l'évolution des relations internationales de l'époque et aux intérêts fondamentaux de toutes les nations.

Alors que la situation mondiale et régionale est confrontée à des défis, les nations doivent respecter l'esprit des cinq principes de coexistence pacifique ainsi que le principe de l'égalité souveraine, cimenter les fondements du respect mutuel, transformer la vision de la paix et de la sécurité en réalité, s'unir toutes les forces pour parvenir à la prospérité, s'engager en faveur de l'équité et de la justice et adopter un état d'esprit ouvert et inclusif, a-t-il déclaré.

S'exprimant lors de l'événement, Nông Duc Manh a hautement apprécié l'organisation de la célébration par la Chine, soulignant qu'après 70 ans de formation et d'application dans les relations internationales, les "Cinq principes de coexistence pacifique" ont démontré leur forte vitalité et sont devenus une norme et un fondement de base de la coopération des relations internationale et le droit international, contribuant ainsi à protéger les droits et intérêts légitimes de nombreux pays dans le monde, en particulier les pays en développement.

Ces principes ont également favorisé un rôle actif dans le renforcement de la tendance à la paix et à la stabilité, la construction d'un ordre économique et politique mondial dans une direction de plus en plus juste, raisonnable et tolérante, et la contribution à la résolution pacifique des désaccords et des "questions brûlantes" sur la base du droit international.

Nông Duc Manh a affirmé que, avec une politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de multilatéralisation et de diversification, le Vietnam soutenait et était prêt à participer activement aux initiatives de toutes les parties, y compris les initiatives mondiales de la Chine, pour les intérêts communs de l'humanité, la paix et le progrès du monde. les peuples du monde, conformément à la Charte des Nations unies, aux "Cinq principes de coexistence pacifique" et au droit international.

Dans le cadre de la conférence, des forums ont été organisés pour discuter de la valeur et de l'importance des "Cinq principes de coexistence pacifique".

VNA/CVN